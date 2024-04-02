Başkan oldular ancak Meclis’i alamadılar! Çoğunluk rakip partide

Seçimden 14 büyükşehir ve 21 il belediye başkanı kazanarak çıkan CHP, birçok yerde il genel meclislerinde çoğunluğu elde edemedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Kütahya’da uzun yıllar sonra yüzde 29,69 ile belediye başkanı çıkaran CHP, İl Genel Meclisinde ise yüzde 18,51 oy alarak AK Parti ve MHP’nin ardından üçüncü sırada kaldı.

Adıyaman’da belediye başkanlığını yüzde 49,74 oy ile AK Parti’den alan CHP, buna rağmen İl Genel Meclisinde yüzde 26,20’de kalarak çoğunluğu AK Parti’ye kaptırdı.

Afyonkarahisar’da da benzer bir manzara yaşandı. Afyonkarahisar’da yüzde 50,73 ile belediye başkanlığını alan CHP, İl Genel Meclisinde ise yüzde 25,24 ile AK Parti’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Ardahan’da ise yüzde 45,06 ile başkanlık koltuğunu koruyan CHP, mevcut başkanla yola devam etse de İl Genel Meclisinde yüzde 28,04 ile AK Parti’nin gerisinde kaldı.

CHP, İl Genel Meclisinde Burdur, Sinop ve Giresun’da da AK Parti’nin gerisinde yer aldı.

Öte yandan, Kastamonu’da ise MHP’li başkanı geride bırakarak başkanlığı alan CHP, İl Genel Meclisinde MHP’nin önüne geçmesine rağmen AK Parti’nin gerisinde kalarak çoğunluğu elde edemedi.

Şanlıurfa’da YRP adayı yüzde 38,87 oy ile belediye başkanı olurken, İl Genel Meclisinde yüzde 29,88’le AK Parti’ye geçildi.

Yine Yozgat’ta YRP adayı yüzde 36,32 ile ipi göğüslerken, İl Genel Meclisinde yüzde 11,2 ile üçüncü sırada yer aldı.

AK Parti ise Şırnak ve Bitlis’te başkan çıkarabilmesine rağmen, İl Genel Meclisinde çoğunluk sağlayamadı.

Tunceli’de de DEM Parti birinci çıkmasına rağmen İl Genel Meclisinde CHP ve AK Parti’nin gerisinde kaldı.

Diğer yandan, Kırklareli, Osmaniye, Gümüşhane ve Kars’ta başkanlık koltuğunu kazanan MHP, buralardaki İl Genel Meclisinde çoğunluk sağlayamadı.