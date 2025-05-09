Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Başkentte iki gün boyunca bazı yollar trafiğe kapanacak! Ankara Emniyeti güzergahları açıkladı

Başkentte iki gün boyunca bazı yollar trafiğe kapanacak! Ankara Emniyeti güzergahları açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Başkentte iki gün boyunca bazı yollar trafiğe kapanacak! Ankara Emniyeti güzergahları açıkladı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

‘Üniversiteler Arası 4’üncü Yol Bisiklet Yarışı’ etkinliği dolayısıyla Ankara'da 10-11 Mayıs tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapanacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, trafiğe kapanacak güzergahları açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Mayıs tarihlerin düzenlenecek olan ‘Üniversiteler Arası 4’üncü Yol Bisiklet Yarışı’ etkinliği dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

BAŞKENTTE İKİ GÜN BOYUNCA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "10-11 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek olan ‘Üniversiteler Arası 4’üncü Yol Bisiklet Yarışı’ etkinliği ile ilgili olarak, 10 Mayıs 2025 günü saat 10.00’dan ve 11 Mayıs 2025 günü saat 09.00’dan itibaren ihtiyaç olması halinde, Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak ile bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokaklar, program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta feci kaza: Bariyere saplanan otomobilden sağ çıktıKarbonatlı su zayıflamaya yardımcı olabilir mi? Çok popüler oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Haramidere'de metrobüs kazası: Yaralılar var - GündemHaramidere'de iki metrobüs çarpıştıİBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı - GündemKritik isim hakkında yakalama kararı çıkarıldıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Süreci hassasiyetle yürütüyoruz - Gündem"Her an müjdeleri alabilirsiniz"Mavi Vatan'da milli çağ! Türkiye, donanmada ilklere imza attı - GündemMavi Vatan'da milli çağ!Özgür Özel'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Sonuna kadar destekliyoruz - GündemBir konuda Erdoğan'la aynı fikirdeBayraktar TB2 yüksek uçtu, tam isabet vurdu! KEMANKEŞ testi başarıyla tamamlandı - GündemBayraktar TB2 yüksek uçtu, tam isabet vurdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...