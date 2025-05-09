Başkentte iki gün boyunca bazı yollar trafiğe kapanacak! Ankara Emniyeti güzergahları açıkladı

‘Üniversiteler Arası 4’üncü Yol Bisiklet Yarışı’ etkinliği dolayısıyla Ankara'da 10-11 Mayıs tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapanacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, trafiğe kapanacak güzergahları açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Mayıs tarihlerin düzenlenecek olan ‘Üniversiteler Arası 4’üncü Yol Bisiklet Yarışı’ etkinliği dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

BAŞKENTTE İKİ GÜN BOYUNCA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "10-11 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek olan ‘Üniversiteler Arası 4’üncü Yol Bisiklet Yarışı’ etkinliği ile ilgili olarak, 10 Mayıs 2025 günü saat 10.00’dan ve 11 Mayıs 2025 günü saat 09.00’dan itibaren ihtiyaç olması halinde, Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak ile bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokaklar, program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.