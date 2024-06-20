Bayram günü Bodrum kana bulanmıştı! Kubilay Sak'ın feci ölümünün görüntüsü ortaya çıktı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Haziran 2024 13:44 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 13:55 - Güncelleme:

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Muğla'da bayramın ikinci günü meydana gelen ve bir kişinin ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonet sürücüsü B.U.'nun motosiklet sürücüsüne feci şekilde çarptığı görüldü.