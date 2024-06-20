Bayram günü Bodrum kana bulanmıştı! Kubilay Sak'ın feci ölümünün görüntüsü ortaya çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Muğla'da bayramın ikinci günü meydana gelen ve bir kişinin ölümüne neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonet sürücüsü B.U.'nun motosiklet sürücüsüne feci şekilde çarptığı görüldü.
Kaza, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 Haziran gecesi meydana geldi. Yalıkavak Mahallesi Geriş Caddesi üzerinde seyreden B.U. idaresindeki kamyonet, karşı yönden gelen Kubilay Sak idaresindeki motosiklete çarptı.
İhbarın ardından polis ve 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine geldi.
Kazada motosikletin sürücüsü Kubilay Sak'ın (65) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Emekli posta dağıtım görevlisi olduğu öğrenilen Kubilay Sak, Yalıkavak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçıp ertesi gün polise teslim olan kamyonet sürücüsü B.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAZA KAMERALARDA
Kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, görüntülerde kamyonet ile motosikletin çarpışma anı ve sonrasının yer aldığı görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı