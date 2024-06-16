Bayram sabahı 500 bin TL'lik altın vurgunu! Herkes kurban keserken onlar kuyumcuyu soydu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar kurbanlık kesimi için telaşa düşerken, Sakarya'da hırsızlar vurgun peşine düştü. Bayram sabahında kuyumcudan 500 bin TL'lik ziynet eşyası çalındı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde dikkat çeken bir soygun yaşandı. Herkes bayram namazını kıldıktan sonra kurbanlık kesimi için telaşa düşerken hırsızlar vurgun peşine düştü. Sakarya'da bayram sabahında kuyumcudan 500 bin lira ziynet eşya çaldı.

İlgili Haberler Yatırımcılara gram altında geri sayım! İslam Memiş bayram sonrasını işaret etti

Edinilen bilgilere göre Çark Caddesi'nde sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda bir kuyumcudan 500 bin lira değerinde kolye, küpe ve benzeri ziynet eşya çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler yaptıkları çalışmada şüphelinin E.Ö. (31) olduğunu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu tespit etti. Yaklaşık 2 saat içinde yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilecek.