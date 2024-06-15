Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yatırımcılara gram altında geri sayım! İslam Memiş bayram sonrasını işaret etti

Yatırımcılara gram altında geri sayım! İslam Memiş bayram sonrasını işaret etti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Yatırımcılara gram altında geri sayım! İslam Memiş bayram sonrasını işaret etti

Ekonomi Haberleri

Piyasalarda iniş çıkışlarla dolu bir haftanın geride kalmasının ardından gözler bayram sonrası altın fiyatlarında yaşanacaklara çevrildi. ABD'de açıklanan enflasyon ve Fed'in faiz kararı sonrası ONS ve gram altında artış yaşandı. Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, Kurban Bayramı'ndan sonra piyasaları neyin beklediğini açıkladı.

Bu hafta yatırım araçlar arasında en çok kazandıran borsa ve altın oldu. ABD'de açıklanan enflasyon verisi ve Fed'in politika faizini sabit tutma kararının ardından piyasalarda artış gözlemlendi.

Altın ve Para Politikaları uzmanı İslam Memiş, Kurban Bayramı'nın ardından piyasalarda beklenen hareketliliği değerlendirdi. Memiş, ONS ve gram altında fiyatların ne olabileceğini ise şu sözlerle açıkladı:

"DÜŞÜŞ YÖNLÜ ÖNGÖRÜMDE BOZULMA YOK"

"Bir haftanın daha sonuna geldik. ABD'de enflasyon verisi geldi. Fed kararı geldi, başkanın açıklamalarını takip ettik. Belirsizlikler var. Bizim bayramdan sonra nasıl bir piyasa bekliyor olabilir? Borsa İstanbul 10 bin 415 puanda. Yüzde 2.45 değer artışı, tepki alımıyla yoluna devam etti. 10 bin 400 üzerinde kapanış lazım.

Bayram tatilinde 10 bin 400 üzerinde kalıcı olursa 11 bin puanı telaffuz edebiliriz. 10 bin altındaki rakamları da yakından takip etmekte fayda var. Bütün hisse senetlerine ise yansımıyor bu yükselişler. Beklemeye devam. Düşüş yönlü öngörümde bozulma yok.

BAYRAMDA GELİŞMELER TAKİP EDİLECEK

Ons altın 2315 dolarda. Bu hafta 2340 dolarla alakalı beklediğimizi ifade etmiştim. Dün 2341 dolar test edildi. Tekrar satış baskısında kaldı. 2280-2380 dolar aralığında piyasaları oyalamaya devam edecekler.

Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyorum 4 hafta için. Biz 9 günlük resmi tatilde dışarıdaki gelişmelere bakacağız. Dışarıda siyasi gerilim tarafında gelişme olmazsa aşağı yönlü baskılanma devam edecektir. Elinde dolar bulunduranların bilgisine.

GRAM ALTIN ZİRVEYE ÇIKACAK!

Gram altın serbest piyasalarda 2410 - 2419 lirada. 2400 destek seviyesi çalışıyor. Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar bu seviyeler kalıcı değil. Yıl sonu öngörümde değişiklik yok.

Gram altında 3000 - 3500 TL beklentim devam ediyor. Altındaki bu düşüşler kalıcı değil, temmuz itibarıyla yukarı yönlü hareketleri bekliyorum."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Bakan Koca paylaştı! Kurban Bayramı'nda et nasıl tüketilmeli?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan faizde yeni adım atılacağını duyurdu - EkonomiErdoğan'dan yeni adım mesajı!İyi Parti'den yurt dışına çıkış harcına yönelik kanun teklifi - Ekonomiİyi Parti kanun teklifini Meclis'e ilettiKilosu 110 TL! Şirinevler'de ucuz baklava kuyruğu - EkonomiFiyatı duyan güneşin altında sıraya girdiBakan müjdeyi verdi! 887 milyon liralık SED ödemesi bugün hesaplarda - EkonomiBakan müjdeyi verdi! Paralar bugün hesaplardaZam gelmeden alınıp kullanılabilir mi? Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması - EkonomiYurt dışı çıkış harcıyla ilgili beklenen açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayanlara göz açtırmayacağız - EkonomiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj!
Sonraki Haber Yükleniyor...