Yatırımcılara gram altında geri sayım! İslam Memiş bayram sonrasını işaret etti

Piyasalarda iniş çıkışlarla dolu bir haftanın geride kalmasının ardından gözler bayram sonrası altın fiyatlarında yaşanacaklara çevrildi. ABD'de açıklanan enflasyon ve Fed'in faiz kararı sonrası ONS ve gram altında artış yaşandı. Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, Kurban Bayramı'ndan sonra piyasaları neyin beklediğini açıkladı.

Bu hafta yatırım araçlar arasında en çok kazandıran borsa ve altın oldu. ABD'de açıklanan enflasyon verisi ve Fed'in politika faizini sabit tutma kararının ardından piyasalarda artış gözlemlendi.

Altın ve Para Politikaları uzmanı İslam Memiş, Kurban Bayramı'nın ardından piyasalarda beklenen hareketliliği değerlendirdi. Memiş, ONS ve gram altında fiyatların ne olabileceğini ise şu sözlerle açıkladı:

"DÜŞÜŞ YÖNLÜ ÖNGÖRÜMDE BOZULMA YOK"

"Bir haftanın daha sonuna geldik. ABD'de enflasyon verisi geldi. Fed kararı geldi, başkanın açıklamalarını takip ettik. Belirsizlikler var. Bizim bayramdan sonra nasıl bir piyasa bekliyor olabilir? Borsa İstanbul 10 bin 415 puanda. Yüzde 2.45 değer artışı, tepki alımıyla yoluna devam etti. 10 bin 400 üzerinde kapanış lazım.

Bayram tatilinde 10 bin 400 üzerinde kalıcı olursa 11 bin puanı telaffuz edebiliriz. 10 bin altındaki rakamları da yakından takip etmekte fayda var. Bütün hisse senetlerine ise yansımıyor bu yükselişler. Beklemeye devam. Düşüş yönlü öngörümde bozulma yok.

BAYRAMDA GELİŞMELER TAKİP EDİLECEK

Ons altın 2315 dolarda. Bu hafta 2340 dolarla alakalı beklediğimizi ifade etmiştim. Dün 2341 dolar test edildi. Tekrar satış baskısında kaldı. 2280-2380 dolar aralığında piyasaları oyalamaya devam edecekler.

Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyorum 4 hafta için. Biz 9 günlük resmi tatilde dışarıdaki gelişmelere bakacağız. Dışarıda siyasi gerilim tarafında gelişme olmazsa aşağı yönlü baskılanma devam edecektir. Elinde dolar bulunduranların bilgisine.

GRAM ALTIN ZİRVEYE ÇIKACAK!

Gram altın serbest piyasalarda 2410 - 2419 lirada. 2400 destek seviyesi çalışıyor. Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar bu seviyeler kalıcı değil. Yıl sonu öngörümde değişiklik yok.

Gram altında 3000 - 3500 TL beklentim devam ediyor. Altındaki bu düşüşler kalıcı değil, temmuz itibarıyla yukarı yönlü hareketleri bekliyorum."