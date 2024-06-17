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Bayram trafiğinde dehşet kaza! Ankara istikametinde bir araç alev topuna döndü, cayır cayır yandı

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Bayram trafiğinde dehşet kaza! Ankara istikametinde bir araç alev topuna döndü, cayır cayır yandı

Gündem Haberleri

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde trafikte dehşet bir yangın yaşandı. Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde bir araç alev topuna döndü. Cayır cayır yanan araçtan geriye demir yığını kaldı. O anlar anbean kaydedildi.

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl milyonlarca öğrenicinin karnesini aldığı döneme denk gelmesi trafikte yoğunluğunu ikiye hatta üçe katladı. Bayramın ikinci gününde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen trafik kazaları yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde bir araç alev topuna döndü.

SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Anadolu Otoyolu'nun Hendek geçişi Ankara istikametinde meydana gelen olayda, H.Ş. idaresindeki 34 DJD 420 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

Bayram trafiğinde dehşet kaza! Ankara istikametinde bir araç alev topuna döndü, cayır cayır yandı - 1. Resim

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, adeta alev topuna dönen otomobili söndürmek için seferber oldu. Yangın ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bayram trafiğinde dehşet kaza! Ankara istikametinde bir araç alev topuna döndü, cayır cayır yandı - 2. Resim

Meydana gelen yangın neticesinde otomobilden geriye demir yığınları kalırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
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