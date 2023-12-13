Belözoğlu'nun avukatı: Seçil’in ifadesi gerçek dışı ve çok tutarsız

13 Aralık 2023 07:55 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 07:58

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yüksek kârlı fon vaadiyle ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu kişilerden yüksek miktarlarda para alarak dolandırdığı iddia edilen Denizbank Levent Şubesinin eski müdiresi Seçil Erzan’ın yargılandığı davada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Davada Emre Belözoğlu ve Volkan Bahçekapılı’nın avukatlığını yürüten avukat Şekip Mosturoğlu, açıklamalarda bulundu. Seçil Erzan’ın ifadelerinde tutarsızlıklar olduğunu ifade eden avukat Mosturoğlu, Erzan’ın bahsettiği Kapalıçarşı’daki ismin de gerçek olmadığını düşündüğünü söyledi.

Müvekkili Emre Belözoğlu’nun banka ve yöneticilerine güvenerek böyle bir yatırım yapmaya yöneldiğini aktaran Mosturoğlu “Bankanın ismine duyduğu güven, işlemin bankada yapılıyor olması, banka yöneticisinin direkt muhatapları olması; neticede de ellerine bir belgenin üretilip verilmiş olması, onda güveni sağlıyor. Olaydan sonra büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydi. Zaman zaman dosya üzerine görüşüyoruz. Büyük bir maddi kaybı olduğu için üzüntüsü de büyük. Mağdurların da fail olduğu veya suçlandığı bir süreç yaşanıyor. Emre Belözoğlu’nun kullandığı yatırımın tamamı kayıt içi, bankadan bankaya yollanmış paralar, bir bölümü de ziynet eşyalarının satılması suretiyle ki bununla ilgili kuyumcudan aldığı faturaları da var” dedi.

Seçil Erzan’ın Kapalıçarşı’da bir kişiden para aldığı ancak ismini kesinlikle vermek istemediği yönündeki ifadelerini değerlendiren Mosturoğlu “Para miktarını açıklayamadığı noktalarda bunu genişletmek için söylediğini düşünüyorum. Sadece o değil, çok tutarsız noktalar var. Bir bölümü müvekkilimi ilgilendiriyor, duruşmaya ayırt ediyorum. 11 milyon dolarlık bir rakamın hiçbir açıklaması yok, yeni duruşmayı bekliyoruz. Kendisine bir savunma şekli belirlemiş, o savunma şeklinde mağdurları da suçlayan bir tavrı var” şeklinde konuştu. Davada iki tutuklunun kaldığına da değinen Mosturoğlu, diğer sanıkların neden tutuksuz yargılandığına da mana veremediğini belirtti.

ERZAN'IN DOLANDIRDIĞI KUZENİ: PARAMLA REZİL OLDUM

Futbol ve iş dünyasını 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın teyzesinin oğlu Tanın Yılmaz ile yaptığı yazışmaları ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde 29 Ekim 2023 tarihli bilirkişi raporunda, Seçil Erzan’ın teyzesinin oğlu Tanın Yılmaz ile 31 Mart 2023 ile 10 Nisan 2023 tarihli yazışmaları şu şekilde yer aldı:

Tanın Yılmaz: “Ne yapıyorsun? Bu Nazlı salağına bir şeyler anlatmışsın ki bana bazı şeyler yazıyor aklınca. Eğer bir şey anlatacaksan düzgün ve eksiksiz anlat olur mu? Siz o küçük aklınız ile kendi aranızda konuşun da durun. Laf konuşmayı bırakın, iki en büyük suçlu çözüm üretin derim, daha iyi bir tercih olur.”

Seçil Erzan: “Tanın ben çözüm üretmeye çalışıyorum. Nazlı’nın sana yazdığından haberim bile yoktu. İki gün annemin yanında nefes almaya çalışıyorum, bana bunu çok mu görüyorsun? Benim çözebileceğim şeyleri neden zamanına bırakmıyorsun? Bu baskı, tehditle yapamıyorum.”

3 Nisan 2023’deki konuşmalarına ise şu şekilde yer verildi:

Tanın Yılmaz: “Bugün de olmayacak bu iş, olsa olurdu.”

Seçil Erzan: “Çok az kaldı, olacak Tanın.”

Tanın Yılmaz: “Az kalan ne Seçil? Nedir o az kalan? Ben çok bunaldım. Merve ben beklemem diyor, tutmaya çalışıyorum. Beklemek için tek şartım eksiksiz olarak ne yaptığını ve benzerini anlatacak diyor. Neden anlatmıyorsun ben seni gerçekten anlamıyorum. Zaten olan olmuş, daha kötü ne olabilirdi ki? Sen bari bugün bana bir taksit ver de yatırayım, zaman kalmadı zaten taksit tarihi geliyor.”

Seçil Erzan: “Tanın bende 1 TL yok şu an.”

Tanın Yılmaz: “Ee ne olacak peki böyle? Ya taksit tarihi geldi, kredi kartları var, mideme kramp giriyor resmen! Ben bu şekilde yaşamak zorunda değilim.”

Seçil Erzan: “Ben sana ödeme yapacağım.”

Tanın Yılmaz: “Paramla rezil oldum ya, yok böyle bir şey. Hadi öbür salaklar ütopik bir şeye girmiş, ben böyle bir şeyi senden ne istedim ne de talep ettim.”

Seçil Erzan: ‘’Olmayacaksın’’