Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davasında yeni gelişme! Soruşturma izni verildi

Beşiktaş’ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, aralarında Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu kişiler hakkında soruşturma izni verildi.

Beşiktaş'ta 2 Nisan tarihinde tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 2'si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın faciasında yeni bir gelişme yaşandı.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Valiliği, aralarında Beşiktaş belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 14 kişi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

HERHANGİ BİR KONTROL VEYA DENETİM YAPILMAMIŞ

Belediye tarafından ruhsat verilmeden önce veya verildikten sonra işyerinde herhangi bir kontrol veya denetim yapılmadığı vurgulandı.

İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından verilen kararda, söz konusu iş yerine 2006 yılında Beşiktaş Belediyesi tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği, aynı iş yeri için itfaiye raporu alınmadan 2011’de yine ruhsat düzenlendiği, 2018’de ise iş yerinin örgün eğitim kurumları, dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethanelerle uzaklığı ile genel asayiş ve güvenlik açılarından tetkikinin yapılmasına rağmen 2006’da alınan Yangın Bakımından İncelenen İş Yerlerine Ait Muayenehane Raporunun yenilenmediği, sonuç olarak yetkili idare tarafından ruhsat verilmeden önce veya verildikten sonra iş yerinde herhangi bir kontrol veya denetim yapılmadığı iddialarına yer verildi.

YAZILI BELGEYE RASTLANMADI

Verilen kararda, 2007 yılından bu yana farklı şirketler adına içkili lokanta ve diskotek faaliyet konulu işyeri açma ve çalışma ruhsatları düzenlenmesine rağmen Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından ruhsatlar verilmeden önce veya verildikten sonra denetlendiğine ilişkin yazılı bir belgeye rastlanmadığı kaydedildi.

Kararda, "Söz konusu iş yeri açma veya çalışma ruhsatları Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nde görevli personel ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Başkan Yardımcıları tarafından imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kararda ayrıca, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe aykırı olarak düzenlenen Yangın Bakımından İncelenen İş Yerlerine Ait Muayene Raporunda imzası bulunanların, ayrıca eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı 4 kişinin de arasında bulunduğu 14 kişi hakkında soruşturma izni verilmesi belirtildi.