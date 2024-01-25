Beylikdüzü'ne metro sözü! İşte Murat Kurum'un yeni metro güzergahı vaadi

25 Ocak 2024 14:42 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 14:58

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı’nda projelerini açıkladı. Yeni ulaşım projelerine ilişkin de bilgiler veren Murat Kurum, İstanbul için yeni ulaşım projelerinden de bahsetti. Kurum'un vaatleri arasında yeni metro projeleri ise dikkat çekti.

"İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yıl alıyor. Hepimiz trafikte zaman enerji kaybediyoruz. Trafikte kaybettiğimiz vaktimizi, ailemizle, kendimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da yüzde 47 olan trafik yoğunluğu bugün +64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran yüzde 90'ları aşıyor." diyen Murat Kurum, "Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler." ifadelerini kullandı.

BEYLİKDÜZÜ'NE METRO VAADİ

Murat Kurum'un vaatleri arasında metro projeleri ise dikkat çekti. Kurum, "Raylı sistem payını 2029'da yüzde 37'ye çıkaracağız. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek. İstanbullulara söz veriyorum ilk 5 yılda azalacak olan İstanbul trafiği 10 yılın sonunda bir daha geri dönmemek üzere son bulacak. Raylı hatlarımızı 650 km'ye çıkaracağız. 10 yıl sonra bu uzunluğu bin 4 km'ye ulaştıracağız." diye konuştu.

Murat Kurum, yeni metro projelerini ise şu sözlerle açıkladı:

"Yenikapı-İncili-Sefaköy hattını tamamlayacağız. Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metro hattını 18 km yapacağız. Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu biz tamamlayacağız. Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız. Sabiha Gökçen-Kurtköy arasındaki 6 km metro hattını da tamamlayacağız."

İşte Murat Kurum'un birçok ilçeyi ilgilendiren yeni metro vaadi:

14.2 km’lik Yenikapı -İncirli- Sefaköy metro hattı

18.0 km’lik Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattı

28.0 km’lik İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro hattı

5.4 km’lik Sultanbeyli-Kurtköy metro hattı tamamlanacak