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Bıçaklanarak öldürülmüştü! Ata'nın katilinin babası da tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haber, Bilgi, Ayrıntı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın katil zanlısının azmettirici olduğu öne sürülen babası Orhan Özdemir tutuklandı.

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi  Ata Emre Akman (20), pizza götürdüğü evin bulunduğu sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

KATİLİ TUTUKLANMIŞTI

Alkollü olduğu öğrenilen ve olay yerinden kaçan E.Ö. ile onu sakladığı belirlenen babası O.Ö, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Altıeylül ilçesi Hacı İlbey Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan 6 kaydı bulunduğu belirtilen katil zanlısı E.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Bıçaklanarak öldürülmüştü! Ata'nın katilinin babası da tutuklandı - 1. Resim

Katil zanlısı E.Ö.

BABASI DA TUTUKLANDI

Bugünse Akman'ın katil zanlısının azmettirici olduğu öne sürülen babası Orhan Özdemir tutuklandı. Acılı aile, baba Özdemir'in oğlunu azmettirdiğini ifade etmişti.

KURYELER PROTESTO ETTİ

Öte yandan İstanbul ve başka şehirlerde motokuryeler, üniversite eğitimini sürdürürken bir zincir restoranda kuryelik yapan ve götürdüğü bir sipariş sonrasında defalarca kez bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman için protesto yaptı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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