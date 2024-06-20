Bolu'da kümes alev alev yandı: 20 bin civciv canlı canlı küle döndü

Bolu'da tavuk kümesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 20 bin civciv, canlı canlı öldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Eceabat'ta alevler 24 saatte kontrol altına alınmıştı! Çanakkale'de çıkan bir yangın daha kontrol altında

Eceabat'ta alevler 24 saatte kontrol altına alınmıştı! Çanakkale'de çıkan bir yangın daha kontrol altında

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyü Gedikler Mahallesi’nde Musa Zengin’e ait 25 bin kapasiteli tavuk kümesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının alevleri tavuk kümesinin büyük bir kısmını sardı.

Kümeslerden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan kümese müdahale edildi.

Kümesin içerisinde bulunan 8 günlük civcivlerin 20 bin adedine yakını öldü. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar neticesinde yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği kümes kullanılamaz hale geldi.

Tavuk kümesinin sahibi Musa Zengin ve oğlu Muhammed Zengin’in çıkan yangında dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavileri yapılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.