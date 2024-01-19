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    Sakarya'da aile katliamı! Polis memuru, eşini ve kızını öldürüp intihar etti

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Sakarya'nın Serdivan ilçesinde eşini ve kızını silahla öldüren, annesini de yaralayan komiser yaşamına son verdi. Annesinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

    Sakarya&#039;da aile katliamı! Polis memuru, eşini ve kızını öldürüp intihar etti
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kemalpaşa Mahallesi 139. Sokak'taki Tuğra Evler Sitesi'nde komiserlik yapan İlker Tarık Ü. (50), eşi Nesrin Ü. (46), kızı Ayşegül O. (31) ve annesini silahla yaraladı. İlker Tarık Ü. daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

    Sakarya'da aile katliamı! Polis memuru, eşini ve kızını öldürüp intihar etti

    KIZI VE EŞİ ÖLDÜ, ANNESİ YOĞUN BAKIMDA

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, İlker Tarık Ü. ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nesrin Ü. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı, anne ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

    Polisin çok sayıda mesai arkadaşının geldiği olay yerinde cumhuriyet savcısının incelemesi sürüyor.

    Sakarya'da aile katliamı! Polis memuru, eşini ve kızını öldürüp intihar etti

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SakaryaSerdivan
    Haberler > Gündem > Sakarya'da aile katliamı! Polis memuru, eşini ve kızını öldürüp intihar etti
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