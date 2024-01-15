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    'Gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak' deyip, katliamdan önce halay çekmiş

    Kaynak: Ajanslar / Düzenleyen:

    İstanbul'da, bir düğün salonunda Ahmet Taşan'ın Kader İrgören'i katlettiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısının cinayetten kısa süre önce halay çektiği öğrenilirken, hayatını kaybeden Kader İrgören'in yakını Ferhat İrgören, "Kader’e mesaj atmış gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak diye ama kız kimseye söylememiş" dedi.

    Güncel Haberleri  / Ajanslar

    İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen olayda, bir düğün salonuna giden Ahmet Taşan (32), kuzeninin nişanında oynayan ve daha önce arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Kader İrgören'e (23) tabancayla ateş etti. Zanlı daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

    KADER HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kader İrgören hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Taşan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. İrgören'in cenazesi, daha sonra otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    KATLİAMDAN ÖNCE HALAY ÇEKMİŞ

    Bu arada Ahmet Taşan'ın, olayın öncesinde halay çektiği anlara ait görüntüler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    'GİDECEĞİMİZ NİŞAN İKİMİZE DE MEZAR OLACAK'

    Ahmet Taşan’ın, Kader'e tehdit mesajı attığını ancak Kader'in bu durumu kimseye söylemediğini belirten yakını Ferhat İrgören ise şunları söyledi:

    "Kader’e mesaj atmış, 'Gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak' diye ama kız kimseye söylememiş. Kimsenin haberi olmayınca kimse de tedbir almamış. Daha önce de bir isteme oldu kız istemedi. Ailesi 'İstiyorsan verelim' diyorlardı. Ama kız istemeyince bu olmadı. Öncesinde herhangi bir tehdit duymadım. Nişanda her şey güzel giderken bir anda ben salonun ikinci kapısında misafirleri ağırlarken saat 22.16 sıralarında içerden biri dışarı çıktı ve içeride olay oldu."

    Kader'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak cenaze namazı için Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii’ne götürüldü.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Ajanslar
    Kadın Cinayetiİstanbul
    Haberler > Güncel > 'Gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak' deyip, katliamdan önce halay çekmiş
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