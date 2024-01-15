'Gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak' deyip, katliamdan önce halay çekmiş

15 Ocak 2024 16:46 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 16:47

İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen olayda, bir düğün salonuna giden Ahmet Taşan (32), kuzeninin nişanında oynayan ve daha önce arkadaşlık teklifini kabul etmeyen Kader İrgören'e (23) tabancayla ateş etti. Zanlı daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

KADER HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kader İrgören hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Taşan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. İrgören'in cenazesi, daha sonra otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KATLİAMDAN ÖNCE HALAY ÇEKMİŞ

Bu arada Ahmet Taşan'ın, olayın öncesinde halay çektiği anlara ait görüntüler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'GİDECEĞİMİZ NİŞAN İKİMİZE DE MEZAR OLACAK'

Ahmet Taşan’ın, Kader'e tehdit mesajı attığını ancak Kader'in bu durumu kimseye söylemediğini belirten yakını Ferhat İrgören ise şunları söyledi:

"Kader’e mesaj atmış, 'Gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak' diye ama kız kimseye söylememiş. Kimsenin haberi olmayınca kimse de tedbir almamış. Daha önce de bir isteme oldu kız istemedi. Ailesi 'İstiyorsan verelim' diyorlardı. Ama kız istemeyince bu olmadı. Öncesinde herhangi bir tehdit duymadım. Nişanda her şey güzel giderken bir anda ben salonun ikinci kapısında misafirleri ağırlarken saat 22.16 sıralarında içerden biri dışarı çıktı ve içeride olay oldu."

Kader'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak cenaze namazı için Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii’ne götürüldü.