İstanbul'da kadın cinayeti, önce katletti sonra kendisini öldürdü
Kan donduran olay İstanbul'da yaşandı. Gittiği düğünde sevdiği kadın ile karşılaşan adam dehşet saçtı. Talihsiz kadın sevgisine karşılık vermediği adam tarafından ailesinin gözü önünde katledildi. Zanlı cinayetin hemen ardından aynı silah ile intihar etti.
İstanbul'da sevdiği kadın tarafından reddedilen adam düğünde dehşet saçtı. Önce kadını öldüren adam daha sonra intihar etti. Korkunç olay saat 22.00 sırlarında Sultanbeyli'ye bağlı, Necip Fazıl Mahallesi, Ziynet Sokak üzerindeki bir düğün salonunda yaşandı.
DÜĞÜN SALONUNDA DEHŞET SAÇTI
Ahmet Taşan, daha önce Kader T.'yi ailesinden istemeye gitti. Aile evliliğe izin vermedi. Daha sonra taraflar bir yakınlarının düğününde karşılaştı. Yaşananlar korku filmlerini aratmadı. Öfkeli adam herkesin gözü önünde sevdiği kadını katletti. Düğün salonunda çığlık sesleri yükselirken zanlı daha sonra aynı silahı kendi kafasına dayadı ve tetiği çekti.
HASTANEDE CAN VERDİ
Karnından vurulan Kader T. yakınları tarafından kaldırılığı hastanede can verdi. Salona ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan Ahmet Taşan da öldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı