Bu hata az daha canlarına mal oluyordu! 4 kişi ölümle burun buruna geldi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, Pembe Kayalar'dan aşağı uçtu. Araçtakiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil kayalıklardan aşağıya uçtu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız