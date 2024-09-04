Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Burdur'da korkunç infaz! İş adamı ve oğlu kurşuna dizildi

Burdur'da korkunç infaz! İş adamı ve oğlu kurşuna dizildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olayda iş adamı baba ve oğlu kurşun yağmuruna tutuldu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken başından vurulan oğlu da kaldırıldığı hastanede can verdi. Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...

Olay, saat 19.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin (32) ile alacak verecek meselesi yüzünden  husumetli olan M.K. (42) Antalya'dan Burdur'a geldi. Zanlı İş yerinin önünde bekleyen baba oğulun yanına yürüyerek gidip kurşun yağdırdı. 

Burdur'da korkunç infaz! İş adamı ve oğlu kurşuna dizildi - 1. Resim

BABA VE OĞLU KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan baba oğul kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaptıkları ilk kontrolde baba Ramazan Tin'in hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan oğul ise hastaneye sevk edildi. 

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Gölhisar Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Muharrem Tin daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Başından vurulan ve burada ameliyata alınan talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından arabası ile kaçan zanlı polis ekiplerince Tefenni ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Burdur'da korkunç infaz! İş adamı ve oğlu kurşuna dizildi - 1. Resim

DEHŞET ANI KAMERADA

Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler de M.K.'nın elinde tüfekle baba oğlun yanına doğru yürümesi, saldırı anı ve sonrasında kaçışı yer aldı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü domates yüklü traktöre çarptı, çok sayıda yaralı varBursa'da bir kişi 10 bin lira borç aldığı arkadaşını 10 yerinden bıçakladı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da bir kişi 10 bin lira borç aldığı arkadaşını 10 yerinden bıçakladı! - Gündem10 bin lirasını alıp 10 yerinden bıçakladı!Kahramanmaraş'ta yolcu minibüsü domates yüklü traktöre çarptı, çok sayıda yaralı var - GündemMinibüs domates yüklü traktöre çarptı, çok sayıda yaralı varMersin'de sıcak saatler! Yolcu otobüsünde yangın çıktı - GündemMersin'de yolcu otobüsü yandı!Cem Küçük: "Bu kadar olay tesadüf mü? Sokak olaylarına davetiye çıkaranlar var... " - GündemSokak olaylarına davetiye çıkaranlar var...MOSSAD'ın foncusuna suçüstü! MİT böyle avladı - GündemMOSSAD'ın foncusuna suçüstü!Suriye’de her yer Guantanamo! PKK işkenceleri anlatıldı: Ölmek en büyük ödül - GündemPKK işkenceleri anlatıldı: Ölmek en büyük ödül
Sonraki Haber Yükleniyor...