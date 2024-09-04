Burdur'da korkunç infaz! İş adamı ve oğlu kurşuna dizildi

Burdur'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olayda iş adamı baba ve oğlu kurşun yağmuruna tutuldu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken başından vurulan oğlu da kaldırıldığı hastanede can verdi. Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı...

Olay, saat 19.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ramazan Tin (53) ve oğlu Muharrem Tin (32) ile alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan M.K. (42) Antalya'dan Burdur'a geldi. Zanlı İş yerinin önünde bekleyen baba oğulun yanına yürüyerek gidip kurşun yağdırdı.

BABA VE OĞLU KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan baba oğul kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaptıkları ilk kontrolde baba Ramazan Tin'in hayatını kaybettiği belirledi. Ağır yaralanan oğul ise hastaneye sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Gölhisar Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Muharrem Tin daha sonra Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Başından vurulan ve burada ameliyata alınan talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından arabası ile kaçan zanlı polis ekiplerince Tefenni ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

DEHŞET ANI KAMERADA

Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler de M.K.'nın elinde tüfekle baba oğlun yanına doğru yürümesi, saldırı anı ve sonrasında kaçışı yer aldı.