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Çadırda yaktıkları mangal sonları oldu! Anne öldü, babanın durumu ağır

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çadırda yaktıkları mangal sonları oldu! Anne öldü, babanın durumu ağır

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Göl kıyısında çadır kuran çift, gece ısınmak için çadırın içerisinde mangal yaktı. Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle anne hayatını kaybederken, baba ise hastaneye kaldırıldı. Çocukların ise araçta uyudukları için kurtuldukları öğrenildi.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı olan Boraboy Gölü'ne bayram tatilinde çocuklarıyla birlikte giden Aydın ve Sibel Parlak çifti, gece ısınmak için kaldıkları çadırda mangal yaktı. Çiftin çocukları ise araçta yatmayı tercih etti.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

33 yaşındaki Sibel Parlak, çadırın içinde yakılan mangal kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Sabah babalarının inleme seslerine uyanan çocukları, durumu çevredekilere bildirdi. Olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Aydın Parlak, önce il merkezindeki hastaneye, oradan da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Talihsiz kadının cenazesi ise morga kaldırıldı.

Çiftin Samsun Terme nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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