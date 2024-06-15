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Çanakkale'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yangına 6 uçak ve 3 helikopterle müdahale ediliyor.

 

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Umurbey beldesi ile Şahinli köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi ile birlikte olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

6 UÇAK VE 3 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Yangın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçları ve teknolojiler hakkında Yangın Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenlediği sırada başladı. 

Yumaklı, Lapseki'deki orman yangınına 6 uçak ve 3 helikopterle müdahale edilmeye başlandığını belirtti ve yangınla ilgili detaylı bilgi için Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e söz verdi.

Karacabey de Yangın Yönetim Merkezi'ndeki ekranlarda helikopterlerin yangına müdahale ettiğini görüntüleri göstererek, "Sevkedilen diğer hava araçları da yoldalar, birkaç dakika içerisinde bölgeye gelecektir. Ayrıca yangın mahalline 16 arazöz de sevk edildi, bunlardan birisi alana ulaşarak müdahaleye başladı. Çok büyük bir tehlike olmadan kontrol altına alacağımızı düşünüyoruz" bilgisini paylaştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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