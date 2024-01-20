Cemal Enginyurt’tan İmamoğlu’na tepki: Senin rakibin Erdoğan değil

20 Ocak 2024 13:03 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 13:43

14 Mayıs’ta CHP listelerinden Meclis’e giren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, “Türkiye’nin Sözü” programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.

İmamoğlu’nun yerel seçimlere gidilirken, “Ben rakibimi biliyorum” sözleriyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermeler yapmasını doğru bulmadığını söyleyen Enginyurt, enerjinin yanlış yere harcandığını savundu.

Erdoğan’ı seven ancak İmamoğlu’na da oy veren bir kitlenin olduğunu ileri süren Enginyurt, 5 yıl önceki yerel seçimi hatırlattı.

İşte Enginyurt’un katıldığı televizyon programındaki açıklamaları:

“SENİN RAKİBİN MURAT KURUM”

5 yıl önce İmamoğlu yoktu. 5 yıldır İBB’yi yönetiyor, artık yaptıklarıyla insanlardan karşılık bulacak bir İmamoğlu var. Erdoğan’ı muhattap alarak, enerjinizi oraya harcayacağınıza, Erdoğan’ı seven ama Ekrem İmamoğlu’na da oy vereceğim diyen bir kitle var. Olur, oldu da… 2. seçimde siz 805 bin farkı CHP’lilerden almadınız. AK Partili ve MHP’li insanlar oy verdi.

“BEN RAKİBİMİ BİLİYORUM”

9 Ocak’ta gazetecilerin sorularını cevaplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Ben rakibimi biliyorum, takdir halkımızındır. Kim nereye yorumlarsa" ifadelerini kullanmıştı.