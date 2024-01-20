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    Cemal Enginyurt’tan İmamoğlu’na tepki: Senin rakibin Erdoğan değil

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Demokrat Partili Enginyurt, İmamoğlu’nun ‘İstanbul’da ben rakibimi biliyorum’ sözlerini eleştirdi. İmamoğlu’nun rakibinin Murat Kurum olduğunu söyleyen Cenginyurt, “Erdoğan’ı seven ama Ekrem İmamoğlu’na da oy vereceğim diyen bir kitle var. 2019'daki 2. seçimde siz 805 bin farkı CHP’lilerden almadınız. AK Partili ve MHP’li insanlar oy verdi” ifadelerini kullandı.

    Cemal Enginyurt’tan İmamoğlu’na tepki: Senin rakibin Erdoğan değil
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    14 Mayıs’ta CHP listelerinden Meclis’e giren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, “Türkiye’nin Sözü” programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.

    İmamoğlu’nun yerel seçimlere gidilirken, “Ben rakibimi biliyorum” sözleriyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermeler yapmasını doğru bulmadığını söyleyen Enginyurt, enerjinin yanlış yere harcandığını savundu.

    Erdoğan’ı seven ancak İmamoğlu’na da oy veren bir kitlenin olduğunu ileri süren Enginyurt, 5 yıl önceki yerel seçimi hatırlattı.

    İşte Enginyurt’un katıldığı televizyon programındaki açıklamaları:

    “SENİN RAKİBİN MURAT KURUM”

    5 yıl önce İmamoğlu yoktu. 5 yıldır İBB’yi yönetiyor, artık yaptıklarıyla insanlardan karşılık bulacak bir İmamoğlu var. Erdoğan’ı muhattap alarak, enerjinizi oraya harcayacağınıza, Erdoğan’ı seven ama Ekrem İmamoğlu’na da oy vereceğim diyen bir kitle var. Olur, oldu da… 2. seçimde siz 805 bin farkı CHP’lilerden almadınız. AK Partili ve MHP’li insanlar oy verdi.

    “BEN RAKİBİMİ BİLİYORUM”

    9 Ocak’ta gazetecilerin sorularını cevaplayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Ben rakibimi biliyorum, takdir halkımızındır. Kim nereye yorumlarsa" ifadelerini kullanmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Cemal EnginyurtErdoğanİmamoğlu
    Haberler > Gündem > Cemal Enginyurt’tan İmamoğlu’na tepki: Senin rakibin Erdoğan değil
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