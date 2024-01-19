Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Kurum ülkücü gençlerle bir araya geldi: 'Bahçeli'nin desteği mutlu etti'

19 Ocak 2024 20:04 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 20:14

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Ülkü Ocakları ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak 'İstanbul'un muradı olmaya var mısınız?' diye sormasının kendisini mutlu ettğini söyleyen Murat Kurum, "Tüm İstanbullu kardeşlerimizi kucaklayacağız" dedi.

TÜRKİYE'NİN SARSILMAZ KALESİ

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İBB adayı Kurum, Vakfın gönüllüleriyle bir araya geldi. Türkiye'nin sarsılmaz kalesi, ilim ve irfan yuvalarından birinde olduklarını söyleyen Kurum, "Bu ocaklar merhum Alparslan Türkeş'in izinde tarih ve millet şuurunun gençlerimize aktarılması için çok önemli görevler üstlenmiştir. Türk gençliğinin yetişmesinde çok önemli yeri olan Ülkü Ocakları, 60 yılı aşkın tertemiz bir mazisiyle koca bir çınardır. Burada, bu güzel İstanbul akşamında biz de siz değerli kardeşlerimle, başkanlarımla bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu da burada ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

BAHÇELİ'NİN ARAMASI ÇOK SEVİNDİRDİ

Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Kurum, "Bir duygumu da bugün sizlerle de açıkçası paylaşmak istiyorum. Adaylığımızın ilanından sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin destekleriyle, dualarıyla yola çıkmak bizim için büyük bir onur olmuştur, motivasyonumuzu en yüksek noktaya çıkarmıştır. Hele hele kendilerinin bizzat araması, grup toplantısında 'İstanbul'un muradı olmaya var mısınız?' demesi de bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu inceliği göstermesi bizi hakikaten çok gururlandırmıştır" dedi.

TÜM İSTANBULLULARI KUCAKLAYACAĞIZ

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki uyumu, kendilerinin de il ve ilçe teşkilatları, gençlik kolları, Ülkü Ocakları, Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla ilçe ilçe, mahalle mahalle İstanbul'un her yerinde sergileyeceklerini aktardı.

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Cumhur İttifakıyız, bu kutlu ittifak Türk milletinin istikbali, son bağımsız Türk devletinin istiklali için kurulmuştur. Bu ittifak 15 Temmuz gecesi bu aziz millet tarafından meydanlarda kan dökülerek kurulmuştur. Biz bu tarihi birlikteliği İstanbul'da zirveye taşıyarak Türk Yüzyılının önsözünü inşallah İstanbul'da yazarak dünyaya duyuruyor olacağız.

Tüm İstanbullu kardeşlerimizi kucaklayacağız. Onları dinleyeceğiz, onların sorunlarına çözüm bulmak için gerekli her türlü gayreti, duruşu sergileyeceğiz ve verdiğimiz sözleri de tutmanın gayreti içerisinde olacağız. Tabii bu ittifak bir kardeşlik ittifakıdır. Bu ittifakta, vatan vardır, bu birliktelikte millet vardır, bu yürüyüşte devlet vardır. Bu duruşta, yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul duygusu vardır."

31 MARTTA DURAKLAMA DÖNEMİ SONA ERECEK

31 Mart yerel seçimlerini kazandıkları takdirde İstanbul'da duraklama, fetret döneminin sona ereceğini belirten Kurum, "Allah'ın izniyle, milletimizin destekleriyle, dualarıyla 31 Mart gecesi de Cumhur İttifakımızla İstanbul'da yaşanan duraklama dönemini, fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz ve yeniden yükseliş, yeniden diriliş dönemini hep birlikte başlatacağız. Bu şehri ihmal edenlerin, insanımızı çaresiz bırakanların, İstanbul'u bile isteğe durduranların dönemini 31 Mart akşamı hep birlikte bitireceğiz. İstanbul'un 570 yıllık gururunu, onurunu hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız ve İstanbul'un yeniden yükselişini, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

ÜLKÜCÜLERDEN MURAT KURUM'A TAM DESTEK

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan ise Kurum'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "31 Mart yerel seçimlerinde Allah'ın izniyle bizler Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı olarak bilge liderimizin emrinde ve izinde 41 tane ilçe ocağımız, 35 üniversite teşkilatlarımızla beraber 31 Mart yerel seçimlerini zaferle taçlandıracağız." dedi.