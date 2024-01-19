Murat Kurum 'sözümüz söz' dedi, İstanbullu kadınlara 2 seçim vaadini açıkladı

19 Ocak 2024 15:16 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 15:19

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Kadın Buluşması" etkinliğinde seçmenlerle bir araya geldi.

Seçim yolculuğuna çıkarken "Bu hareket bir kadın hareketi olacak" sözlerini kullandığını hatırlatan Kurum, "Sizler de İstanbul'un değerli kadınları olarak, annelerimiz olarak coşkunuzla, heyecanınızla bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadınız. Ben, daima yanımızda durduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum." dedi.

“ERDOĞAN’IN EN YAKIN YOL ARKADAŞLARI KADINLARDI”

Kurum, 1994 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın yol arkadaşlarının kadınlar olduğuna dikkati çekerek, şöyle devem etti:

"Bu şehrin makus talihini değiştiren, birbirinden büyük projelere imza atılmasına vesile olanlar sizlersiniz. İstanbul'daki tüm ulaşım, dönüşüm, çevre, sosyal destek yatırımlarının, projelerinin altında siz değerli kadınlarımızın imzası var. Sizler yeri geldiğinde evinden, yeri geldiğinde ailesinden, çocuklarından feragat edenlersiniz. Bu şehrin 39 ilçesindeki 964 mahallesi kapı kapı gezen, İstanbul'u bugünlere getirmek için yılmadan, yorulmadan çalışanlarsınız. Bu cennet vatanın güçlenmesinde emin olun kadınlarımızın rolü çok büyüktür."

“KADINLARA SÖZÜMÜZDÜR”

Seçim akşamı İstanbul'un yeniden AK Parti Belediyeciliğiyle kavuşması halinde kentin kadınlarıyla çalışacaklarını, istişare edeceklerini vurgulayan Kurum, ev hanımı ve çalışan kadınlara yönelik projelerine şu sözlerle değindi:

"Sizi bu manada hayatın her alanında destekleyecek yatırımlarımız olacak. Hem kadınlara dair birbirinden güzel projelere imza atacak hem de kadın yönetici ve çalışan sayımızı en yüksek seviyeye çıkaracağız. Bu İstanbul'un kadınlarına sözümüzdür, bu bizim sizlere sözümüzdür."

Çok yakında duyuracakları yeni projelerden de bahseden ve projeleri açıkladıklarında İstanbul'un geleceği için ne kadar hazır olduklarının görüleceğini aktaran Kurum, "İstanbul'umuzda büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan, yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına, 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden işyeri açmak isteyen ev hanımlarımıza, kadınlarımıza vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca projemizi sizler için hazırladık. Tüm bunların yanında her mahallemize, eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız ama yapacağımız bu kreşlerin çok önemli bir farkı olacak; kadınlarımız için 7/24, hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak." diye konuştu.