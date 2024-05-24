CHP'den il başkan adayı olmuştu! Evinde ölü bulundu

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Geçtiğimiz sene CHP Kocaeli İl Başkan Adayı olan Makine Mühendisi Uğraş Çiftçi, evinde iple asılı halde ölü bulundu. Çiftçi'nin intihar ettiği ihtimali üzerine duruluyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Arızlı Mahallesi'nde ikamet eden Uğraş Çiftçi (49), evinde iple asılı halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Adrese gelen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftçi'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekipleri ise evde incelemelerde bulundu. Çiftçi'nin intihar ettiği ihtimali üzerine duruluyor.

İL BAŞKANLIĞINA ADAY OLMUŞTU

Makine mühendisi olan Uğraş Çiftçi, 30 Eylül 2023'de gerçekleştirilen olağan il kongresinde CHP Kocaeli İl Başkanlığına aday olmuş ancak seçimi kazanamamıştı. Çiftçi'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi.