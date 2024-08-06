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Çocuklarını oyun parkına götüren aileler birbirine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir alışveriş merkezindeki oyun salonuna çocuklarını getiren aileler yer verme tartışması sebebiyle birbirine girdi. Ailelerin kavgası saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, bir alışveriş merkezinin oyuncak bölümünde meydana geldi. 2 yetişkin, çocuklarını oynatmak için sıranın kendisinde olduğunu iddia edip, aralarında tartışma yaşadı.

Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönerken, güvenlik görevlileri kavgayı güçlükle ayırdı. 'Sıra bende' kavgası, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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