Çorum'da korkutan deprem! (AFAD, Kandilli son depremler listesi)

5 Aralık 2023 14:15 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 14:33

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin muhtelif noktalarından depremler gündeme gelmeye devam ediyor. Dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem Türkiye'yi korkuturken bu kez Çorum sallandı.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum'un Oğuzlar ilçesinde saat 13:00 sularında 3,5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 12 kilometre olarak belirlendi.

Deprem sonrası yerel halk arasında kısa süreli bir korku oluştu.

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