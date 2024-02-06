Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem şehitlerine Kur'an-ı Kerim okudu

Düzenleyen: Günay Çağrıcı / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Şubat 2024 17:14 - Güncelleme: 6 Şubat 2024 17:22 - Güncelleme:

Erdoğan, Kuran, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan burada hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okudu.