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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem şehitlerine Kur'an-ı Kerim okudu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Erdoğan, Kuran, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan burada hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okudu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.

    Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin 1. yılında geldiği Kahramanmaraş'ta, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

    Depremlerde hayatını kaybedenlere dua eden ve Kur'an okuyan Erdoğan, mezarlara karanfil bıraktı.

    Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı mezarlık ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua okudu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ErdoğanKuran
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem şehitlerine Kur'an-ı Kerim okudu
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