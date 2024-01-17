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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ve Venezuela büyükelçisini kabul etti

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ve Venezuela büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 2 büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunarken kabullere ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ve Venezuela büyükelçisini kabul etti
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun kabul programı devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin David Hamilton'ı kabul etti.

    GÜVEN MEKTUBU SUNDULAR

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ve Venezuela büyükelçisini kabul etti

    HATIRA FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

    Büyükelçiler kabulde, ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan, büyükelçiler ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanBüyükelçiGüven MektubuVenezuelaEndonezya
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ve Venezuela büyükelçisini kabul etti
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