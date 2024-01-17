Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ve Venezuela büyükelçisini kabul etti

17 Ocak 2024 15:31 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 15:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun kabul programı devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin David Hamilton'ı kabul etti.

GÜVEN MEKTUBU SUNDULAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

HATIRA FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Büyükelçiler kabulde, ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan, büyükelçiler ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.