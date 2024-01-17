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Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya ve Venezuela büyükelçisini kabul etti
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Fatih Uğur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ve Venezuela büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 2 büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunarken kabullere ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun kabul programı devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin David Hamilton'ı kabul etti.
GÜVEN MEKTUBU SUNDULAR
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
HATIRA FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI
Büyükelçiler kabulde, ailelerini ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan, büyükelçiler ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Düzenleyen: Fatih Uğur - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı