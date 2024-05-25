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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü
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Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Senegal ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Senegal'de marttaki seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması dileklerini iletirken, yeni dönemde Türkiye ile Senegal ilişkilerinin gelişerek devam edeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sall'ın 25 Mayıs Afrika Günü'nü de tebrik etti.

Düzenleyen:  - Gündem
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