Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Güzel sonuçlar alacağız, felaket tüccarlarına kulak asmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde Türk ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin gereksiz tartışmalara sokulmadan hedeflerinde ilerletileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz sabır ve dirayetle çok daha güzel neticeler alacağız. Tüm dünyanın içinde olduğu bu sancılı durumu inşallah sıçrama tahtasına dönüştüreceğiz. Yeter ki felaket tüccarlarına kulak asmayalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2023-2027 çalışma dönemi için seçilen DEİK üyeleri tebrik ediyorum. 1985 yılından buyana Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme konusunda çok özel bir görev üstleniyor. Türkiye'nin gelişmesine, ekonomisinin büyümesine katkı yapan insanımızın evine ekmek götürmesine katkı yapan DEİK üyelerine şükranlarımı sunuyorum.

"İSRAİL'E BASKI KURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

DEİK 152 iş konseyi ve 5 bin üyesiyle özel sektörümüzün dünyaya açılan penceresidir. Bu kapsayıcılığı ülkemiz adına önemli bir imkan olarak görüyoruz. Resmi ziyaretler vesilesiyle nereye gitsek orada siz kardeşlerimizle denk geliyoruz.

Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliam durduruluncaya kadar İsrail üzerinde baskı kurmayı sürdüreceğiz. DEİK'le önümüzdeki dönemde de görüşmeye devam edeceğiz. Türkiye için çalışan, ihraç eden, Türk ekonomisine güvenen herkesin yanındayız. Siyasi görüşlerimiz, düşünce dünyamız farklı olabilir. Hayata, olaylara bakışımız farklı olabilir, bunların tamamı Türkiye'nin büyüklüğünü gösteren birer işarettir. Tüm farklılıklarımızı kucaklıyoruz. Herkesin yapıcı eleştirisine saygıyla yaklaşıyoruz. Türkiye için hayal kuran, Türkiye'nin mutlu yarınları için ter döken herkesin başımızın üstünde yeri vardır.

Küresel ekonomi son 4-5 yıldır fırtınalı sularda seyrediyor. Ticaret kısıtlamalarına, enerji ve gıda fiyatlarındaki belirsizliklere kadar bir çok sınamalarla karşı karşıya kaldık. Bunların yanında büyük bir deprem felaketi yaşadık. 6 Şubat depremlerinde 11 ilimizin, 14 milyon insanımızı etkileyen depremlerin maliyeti 104 milyar dolar. Deprem bölgesinde kullanılamaz hale gelen 850 bin bağımsız bölgenin 170 bini işyeridir. Ne Avrupa ne de ABD böyle bir badireyi kolay kolay atlatamaz.

"MEYDANLARDA BOL KESEDEN DAĞITANLAR BORÇ ÜSTÜNE BORÇ ALIYOR"

Yüzde 4,5 büyüme oranıyla Avrupa'da birinci, G20 ülkeleri arasında dördüncü sıradayız.

Düne kadar seçim meydanlarında bol keseden vaat dağıtanlar bugün borç üstüne borç alıyor. Hısım akraba atamalarına değinmiyorum bile. Ekonomi programımızın olumlu neticelerini almaya başladık. Rezervlerimiz 42 milyar dolar arttı ve 140 milyar dolar seviyesine yükseldi.

1 Nisan sabahı döviz kuru uçacak diyenler, insanları ahlaksızca kışkırtanlar vardı. Peki ne oldu? Hedefimiz milletimizin refahını artırmaktır. Sabırlıyız, kararlıyız ve asla kolaycı çözümlerde değiliz. Yıllık enflasyon bazında mayıstan sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz. Yılın ikinci döneminden sonra dezenflasyon dönemine gireceğiz. Enflasyon beklentileri iyileşmeye başladı. Risk primi salgın öncesine geriledi. Türkiye'ye sermaye girişleri başladı. Çok taraflı kalkınma bankaları Türkiye portföylerini genişletiyor. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerle kabuğumuzu kırmaya başladık.

"FELAKET TÜCCARLARINA KULAK ASMAYIN"

Savunma sanayisi ve inovasyonda güzel gelişmeler yaşanıyor. Önümüzü daha net görebileceğiz. 2028'e kadar olan 4 yıllık seçimi ülkemizi gereksiz tartışmalara sokmadan değerlendireceğiz. Şuna yürekten inanıyorum; biraz sabır ve dirayetle çok daha iyi neticeler alacağız.

Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu sancılı dönemi Türk ekonomisi için bir sıçrama dönemine dönüştüreceğiz. Kendi küçük çıkarları için milletin moralini bozan felaket tüccarlarına kulak asmayın. DEİK üyeleri bu ülkenin ve milletin potansiyeline inandı. Biz de elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına koyduk. Gerekli adımları atıyoruz.

Asya'ya alternatif arayışlarında Türkiye'nin adı daha fazla öne çıkıyor. DEİK mensupları şundan asla şüphe duymamalıdır; siz hedeflerinize yürümeye devam ettiğiniz sürece biz de yelkenlerinize gerekli rüzgarın esmesi için gerekenleri yapacağız. Bölgedeki diğer ülkelere göre üstünlüklerimizi korumakta hatta ileriye taşımakta olduğumuzu bilmenizi isteriz.