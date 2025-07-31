Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filistin' teşekkürü: Sabır taşı çatlamak üzere, kimse sessiz kalamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gabon Cumhurbaşkanı Nguema ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Filistin Devleti'ni tanımak için adım atacağını açıklayan ülkelere teşekkür ve desteklerini ileterek "Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

"KİMSE GAZZE'YE SESSİZ KALAMAZ"

Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü soykırıma dikkat çeken Erdoğan "Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Kalkınma stratejisi kapsamında bilhassa konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda özel sektörümüzün görev almaya hazır olduğunu kendilerine ifade ettim. Afrika’nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması ilkesi çerçevesinde eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde istikrara ve kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Son dönemde şirketlerimiz inşaat ve enerji alanlarında Gabon’da önemli projeler alıyor. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 2.5 milyar doları aştı. Gabon, Afrika kıtasında FETÖ ile mücadelemize en hızlı desteği veren ülkelerden biri oldu. İlgili Haber Bu acıya yürek dayanmaz... Görenlerin içini sızlattı! 27 yaşında açlıktan 15 kiloya düştü

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM

Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. Önceliğimiz Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılması. İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa yapmakla mükellefiz. Gazze'deki insani felaketin önlenmesi hususunda önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerindeki baskının daha da artması için çalışacağız. Gazzeli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını daha fazla hissettireceğiz. Bölgede ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için gayret göstereceğiz. İlgili Haber ABD basını İsrail'in katlettiği çocukları tek tek yazdı: Utancın listesi kahretti!

BATI ÜLKELERİ FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIYOR