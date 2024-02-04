Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te... "Şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem konutları kura ve anahtar teslim töreninde konuştu. "Şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durmayacağız" diyen Erdoğan, "En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok. Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılışının ardından İslahiye'de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

"Şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durmayacağız" diyen Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İslahiye’nin yeniden inşası için kolları sıvadık. seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine fırsat vermedik. Depremin ardın 1 sene geçmiş olsa da toprağa verdiğimiz her canımızın acısını hissediyoruz. Tüm deprem şehitlerimiz rahmetle anıyorum. Yıkılanın yerine yenisini koymak maddi zararları telafi etmek elimizdedir. Aralıksız çalışıyoruz. Şehirde 4 bin 126 bina yıkılmıştı. Gaziantep'e 4.8 milyar liralık kaynak aktardık.

Bunlar yaptıklarımızın bir kısmı. 10 bin 90’ı şehirde 608’i kırsalda olmak üzere konutlarımızın kurasını çekiyoruz. En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok. Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarıyor.

Ülkemiz genelinde yerinde dönüşüm için başvuru sayısı 255 bini aştı. Gaziantep'te bu sayı 1068'dir.

(Deprem konutu) Gaziantep'te10 bin 90'ı il ve ilçe merkezlerinde, 608'i kırsalda olmak üzere toplam 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz.

Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Bunları da söz verdiğimiz şekilde tamamlayarak, hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz.

Deprem bölgesindeki içme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sağlıyoruz."