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    • Millet Camii dualarla açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camilerin rolüne geniş açıdan bakmalıyız

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Millet Camii dualarla açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camilerin rolüne geniş açıdan bakmalıyız
    Gaziantep, Millet Camii, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Şahinbey Millet Camii’nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine daha geniş açıdan bakmakta fayda gördüğünü, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun camilere alışmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden Gaziantep'te Şehir Hastanesi, Şahinbey Millet Camii açılışı ve deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edileceği törene katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Millet Camii’nin açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada camilerin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine daha geniş açıdan bakmakta fayda gördüğünü, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun camilere alışmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

    Millet Camii dualarla açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camilerin rolüne geniş açıdan bakmalıyız

    "CAMİLERİMİZİN ROLÜNE DAHA GENİŞ AÇIDAN BAKMAMIZDA FAYDA VAR"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1 milyon 300 bin nüfusuyla hızla gelişen Şahinbey ilçemizde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin buluştuğu bu güzel eserle cami eksikliğinin büyük ölçüde azaldığına inanıyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nu bu güzel eser için teşekkür ediyorum. Selçuklu ve Osmanlı’yı buluşturan mimarisiyle Şahinbey Millet Camii sosyal donatılarıyla bir yaşam alanı olarak donatıldı. Her ne kadar birileri hala verilen hizmete şaşı bakıyor olsa da camilerimizde bilhassa 4-6 yaş arası çocuklarımıza yönelik imkanların sunulmasını ben çok kıymetli buluyorum. Milletle ve milletin ruh ve inanç dünyasıyla problemi olan belli kesimler dışında herkesin bu hizmetleri memnuniyetle karşıladığını biliyoruz. Camileri sadece günde 5 kez namaz kıldığımız yerler olarak göremeyiz. Camilerimiz tevhidin olduğu kadar vahdetin birlik ve beraberliğin müminler arasındaki ebedi kardeşliğin sembolüdür. Camiler hayatın merkezi, bulunduğu çevrenin kalbi olmuştur. Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi başta olmak üzere camilerimizin rollerine dar açıdan yaklaşmak yerine daha geniş açıdan bakmamızda fayda görüyorum. İbadetlerimizi yaptığımız mekanların ötesinde buraları merkez edinerek kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız” şeklinde konuştu.

    Millet Camii dualarla açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camilerin rolüne geniş açıdan bakmalıyız

    "ÇOCUKLARIMIZI ELLERİNDEN SEVGİYLE TUTUP CAMİLERİMİZE DAHA SIK GETİRMELİYİZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çocuklarımızı ellerinden sevgiyle tutup camilerimize daha sık getirmeliyiz. Hanım kardeşlerimizin buralardan daha sık faydalanmalarını sağlamalıyız. Gençlerimizin camilerle irtibatlarının mutlaka kuvvetli olmasını temin etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim ziyafetleri, söyleşiler, sohbetler, Mevlid-i Şerifler, çeşitli etkinliklerle bu güzel eserin hakkını vermenin yollarını aramalıyız. Çocuklarımızı kendisine, ailesine, vatanına, milletine, devletine ve insanlığa faydalı kuşaklar olarak yetiştirmek ancak bu şekilde mümkündür. Diğer türlü nesillerimizin içki, kumar, uyuşturucu, terör, şiddetin pençesine düşmesinin önüne geçemeyiz. Bu ulvi görev için çalışan, koşturan pek çok hadsizliğe rağmen nesillerimize sahip çıkan kuruluşlarımıza, vakıf, derneklerimize ve belediyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum. Görenleri hayran bırakan, iç huzuru veren, manevi dünyamızı dış dünya ile bütünleştiren bu muhteşem eserin tekrar hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

    Millet Camii dualarla açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camilerin rolüne geniş açıdan bakmalıyız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Millet Camii dualarla ibadete açıldı.

    Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    GaziantepMillet Camii
    Haberler > Gündem > Millet Camii dualarla açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Camilerin rolüne geniş açıdan bakmalıyız
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