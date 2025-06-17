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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İRAN-İSRAİL SAVAŞI MASADA

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrasında başlayan çatışmalı süreçle ilgili yoğun diplomatik temaslar yürüttüğünü, şiddet sarmalının sona ermesi için çabalarını sürdüreceğini, Netanyahu’nun bölgenin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü - 1. Resim

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM

Cumhurbaşkanı, İsrail saldırılarının Gazze’deki insani krizi ve soykırımı gölgede bırakmasına müsaade edilemeyeceğini, gelişmelerin Suriye’yi de içine almasına izin verilemeyeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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