Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP tepkisi: Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta gazetecilere konuştu. Erdoğan, CHP belediyelerine yönelik operasyonlara dair, "Sokak eylemleriyle suçluları aklamaya çalışıyorlar" dedi. CHP'nin birinci parti oldukları yönündeki iddiasına "Kendilerini rüya sendromları içerisinde görüyorlar. Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir" cevabını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un ne halde olduğu ortada. Her yerden pis kokular geliyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17'nci Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Hankendi ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası yurda döndü. Uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, 100 gündür vatandaşları halkı, sokağa çağırıyor. 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük' istiyorlar. Erken seçim taleplerini dile getiriyorlar. Ancak bunda çok başarılı olduklarını görmedik. Vatandaş sokağa çıkmıyor. Sizce toplumun, halkın, CHP'ye ve onların aşırı sert siyaset yapma biçimine bakışı nasıl? Birinci parti olduklarını iddia ediyorlar. Siz nasıl görüyorsunuz?" sorusunu cevapladı.

"CHP SOKAK EYLEMLERİNDEN MEDET UMUYOR"

Sokak eylemleri çağrısına dair yargı bağımsızlığına vurgu yapan Erdoğan, "CHP’nin siyaseti artık karşılıksız bir siyasettir. Sanal medya üzerinden kendi elleriyle oluşturdukları algı putlarını gerçeklerin sağlam gövdesi bir bir yıkıyor. İnsanların bilinçlerini türlü algı ve manipülasyonlarla yönetebileceklerini düşünüyorlardı ama milletimiz bu kirli oyunu fark etti. Vatandaşım sokak eylemlerinin ancak bölücülere, darbecilere hizmet edeceğini biliyor. CHP yöneticilerine tavsiyem sabredip, bağımsız yargının kararlarını beklemeleri yönünde. Bu süreç CHP yönetimi için bir de ayna vazifesi görmeli. CHP yönetimi ülke siyasetine katkı sağlamak yerine, proje üretmek yerine sokak eylemlerinden medet umuyor. Yargı kurumlarımızı yıpratma çabasıyla suçlarını örtmeye, sokak eylemleriyle suçluları aklamaya çalışıyorlar. Bekle, sabret… Bağımsız yargı organlarımız kararını versin, zaten gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktır" dedi.

"TÜRKİYE'DE BİRİNCİ PARTİ AK PARTİ'DİR"

CHP'nin birinci parti olduğu iddiasına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar ne kendilerine, ne de belediye başkanlarına güvenemedikleri için sokak eylemleriyle konuyu çarpıtma derdindeler. Onlar herhalde biraz da kendilerini rüya sendromları içerisinde görüyorlar. CHP’nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil. Yani onlar ne kadar anket yapıyorlarsa, biz de o denli anketlerimizi yapıyoruz, yaptırıyoruz. Şu anda Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir. AK Parti, Cumhur İttifakı ile beraber bu yolda, emin adımlarla yürüyor. Hele hele yolsuzluk sendromu içerisindeki bir partinin Türk milletinden onay alması mümkün mü? Değil" açıklamasını yaptı.

"İSTANBUL'DA HER YERDEN PİS KOKULAR GELİYOR"

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık görevden uzaklaştırıldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon hakkında ise Cumhurbaşkanı, "Şu anda en önemli il İstanbul. İstanbul'un ne halde olduğu ortada. Her yerden şu anda çok ciddi pis kokular geliyor. Biz Türkiye'de iktidar partisi olarak emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Kızılcahamam kampını yapıyoruz. Kızılcahamam kampından sonra da bütün Türkiye'ye teşkilatımız dağılacak ve bütün Türkiye'de il il çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz, şu anda sadece işimize bakıyoruz. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak bizler inşallah gayretle milletimize hizmette bir yarışın içerisinde olacağız ve bu tür pisliklere de bulaşmadan yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.