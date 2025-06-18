Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in mazot hesabına cevap: Matematiğinin iç açıcı olmadığı belli!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ekonomi üzerinden hükümeti hedef alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in mazot hesabına cevap veren Erdoğan, "Selefi hesap uzmanı olması dolayısıyla bu konularda biraz maharetliydi. Özel'in matematik hesabının iç açıcı olmadığı anlaşılıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda akaryakıta gelen zamlar üzerinden hükümeti hedef aldıı. Akaryakıt zamlarını savunanların, "Beni ilgilendirmez. Zaten 50 TL'lik alıyorum" dediğini ileri süren CHP lideri, bir şişe mazot göstererek, "50 TL'ye 1 litre mazot alınmıyor" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Özel'in açıklamalarına cevap verdi.

Erdoğan'ın Özel'e yönelik açıklamalarından satır başları şöylr:

"ANA MUHALEFETİN DURUMU TÜRK SİYASETİNE YAKIŞMIYOR"

Samimi bir üzüntümü paylaşmak istiyorum. 86 milyonun siyasi farklılıklarını bir yana bırakıp muhabbetle kucaklaştığı bayram günlerinde Türkiye'nin ana muhalefet partisinin kendisini milletten ayrıştırması bu mübarek günlerin ruhuna uymayan bir davranıştır. Ana muhalefetin durumu demokrasimize de, Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır.

"YANLIŞTA ISRAR ETMEYİN, ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANIN"

İstanbul'a çöreklenmiş bir avuç haraminin güdümünden bir türlü çıkamayan ana muhalefetin durumu demokrasimize de, Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır. Bayramlarda dahi gerilimi körüklemeyi vahim bir hata olarak görüyoruz. Toplumdan ayrışarak siyaset yapılmaz. Yapılsa dahi bu siyaset tarzından ülkeye hiçbir hayır gelmez. Türkiye'nin kronikleşmiş muhalefet açığı giderek derinleşiyor. Siyasi rakibimiz de olsa, biz bu tabloyu doğru bulmuyoruz. Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştir.

"SİYASİ PARTİ Mİ, YOKSA PEMBE DİZİ Mİ?"

Ana muhalefetin 'kim kimin yüzüne tükürecek tartışması' ile meşgul olması utanç verici. Biri çıkıp 'çaldın' diyor, diğeri 'sen daha büyük çaldın' diyor. Tetikçilere kasetler el altından teslim ediliyor. Daha 2 yıl öncesine kadar yere göğe sığdıramadıkları cumhurbaşkanı adaylarına en ağır hakaretleri savuruyorlar. Böyle bir ana muhalefet partisi olur mu? Siyasi parti mi, yoksa bir pembe dizi mi seyrediyoruz biz de karıştırır olduk.

"ASGARİ ÜCRETLİ 170 LİTRE MAZOT ALIYORDU, BUGÜN 445 LİTRE ALABİLİYOR"

Özel, mazot şişesi üzerinden hesaplar yapıyor. Eczacı biliyordum, petrol istasyonu işlettiğini bilmiyordum. Selefi hesap uzmanı olması dolayısıyla bu konularda biraz maharetliydi. Özel'in matematik hesabının iç açıcı olmadığı anlaşılıyor. Göreve geldiğimizde asgari ücret 184 TL'ydi, bununla 170 litre mazot alınıyordu. Asgari ücretli 4 kez aracını full'lüyordu. Bugün ise 445 litre mazot alınabiliyor ve arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Aynı oranlar dolar bazında da geçerli. Asgari ücret alım gücünde ciddi iyileşme söz konusu. Ancak bu her şey güllü gülistanlık demek değil. Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz. Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça, inşallah, 86 milyonun tamamının refahını, alım gücünü ve hayat standardını daha da yükselteceğiz."