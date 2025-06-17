Özgür Özel kürsüye böyle çıktı! "Al sana 50 liralık mazot"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, ekonomi üzerinden hükümeti hedef aldı. "Benzin ve mazota zam geldiyse, iğneden ipliğe her şeye zam gelmiş demektir" diyen Özel, eline aldığı bidon ve şişeyle akaryakıt zammını savunanları da eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında konuştu.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, akaryakıta gelen zamların yalnızca ulaşımı değil, üretimden tüketime tüm alanları etkilediğini vurgulayan Özel, Nakliye ve enerji maliyetlerindeki yükselişin, temel gıda ürünleri başta olmak üzere birçok kalemde fiyat artışını beraberinde getirdiğini belirtti.

Özel, “Benzin ve mazota zam geldiyse, iğneden ipliğe her şeye zam gelmiş demektir” ifadelerini kullandı. Özel ayrıca, 50 lira ile artık 1 litre mazot alınamadığına dikkat çekti.

Özel, asgari ücretle kaç çeyrek altın alındığına dair tabloları göstererek, şunları paylaştı:

"Asgari ücret 2002'de 7 tane çeyrek altın satın alıyordu. Bu senenin başında 4 çeyrek altına düşmüştü. Büyük kayıp. Şu anda 3 çeyrek altına düşmüş durumda asgari ücret. En düşük emekli maaşı 2002 yılında 8 çeyrek altın alıyormuş. Bu senenin ocak ayında 3 çeyrek altına düşmüş. Şu anda 2 çeyrek altın. 6 çeyrek altın kayıp."

Meyve fiyatlarına ilişkin de bir tabloyu gösteren Özel, şöyle devam etti:

"Şimdi benzin ve mazota üst üste zamlar geliyor. Bunun en kötü özelliği şu; benzin mazota zam geldi mi, iğneden ipliğe her şeye zam geliyor demek çünkü hem nakliye giderleri açısından hem üretim, enerji giderleri açısından ikisine zam geldi mi her şeye zam gelecek."

Akaryakıt zamlarını savunanların, "Beni ilgilendirmez ki. Ben zaten 50 liralık alıyorum" dediğini ileri süren Özel, bir şişe mazot göstererek, "50 liraya 1 litre mazot alınmıyor." dedi.