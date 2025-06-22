Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sınırlar çizdirmeyeceğiz

Erdoğan bölgedeki kanlı planlara dikkat çekti: “Bölgemizin yeni bir savaşı kaldırmaya tahammülü yok. Netanyahu’nun ne yapmak istediğinin gayet bilincindeyiz. Bölgemizde sınırları kanla çizilecek yeni Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceğiz. İki milyarlık İslam âleminin çok kutuplu dünyada tek başına bir kutup olup daha fazla sorumluluk üstleneceği dönemin arifesindeyiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'na katıldı. Erdoğan “İsrail’in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran’a gerçekleştirdiği saldırıların tanım ve tarifi haydutluktur” dedi. “Çok kutuplu dünyada 2 milyarlık İslam âleminin tek başına bir kutup hâline gelmesi şarttır” vurgusunda bulunan Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar özetle şöyle:

İRAN BUNLARI ATLATIR

▪️ Son iki yıldır İsrail’in işgal, istila, yıkım ve katliam politikalarıyla giderek daha fazla yüzleşiyoruz. Batılı güçlerin şartsız desteğini arkasına alan İsrail, bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. Gazze’de yaşayan 2 milyon kardeşimiz, Nazilerin temerküz kamplarını bile geride bırakan kötü şartlarda tam 21 aydır hayatta kalma mücadelesi veriyor.

▪️ Şimdi de İsrail’in devlet terörüne 13 Haziran’dan bu yana komşumuz İran muhatap oluyor. Şunu bir defa açık ve net söylemek isterim. Bütün bu saldırılarıyla Netanyahu hükûmeti bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde telin ediyorum. Binlerce yıllık tarihiyle, zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyorum.

▪️ Şu gerçeğin de bilinmesinde fayda görüyorum. İsrail’in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran’a gerçekleştirdiği saldırıların tanım ve tarifi haydutluktur. İran’ın İsrail’in bu devlet terörü karşısında nefsi müdafaa çerçevesinde halkını savunmak amacıyla aldığı tedbirler gayet doğal, meşru, hukukidir.

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ZAMANLAMASI MANİDAR

▪️ Saldırıların İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde vuku bulması elbette manidardır. Nükleer çalışmalarında hiçbir denetime tabi olmayan, şeffaflık noktasında kimseyi umursamayan İsrail’in, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına taraf başkalarına söz söylemesi büyük bir riyakarlıktır.

▪️ Biz Netanyahu’nun ne yapmak istediğinin gayet bilincindeyiz. Türkiye olarak bölgemizde sınırları kanla çizilecek yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceğimizi burada önemle vurguluyorum.

▪️ Buradan uluslararası topluma, özellikle İsrail üzerinde etki sahibi ülkelere bir kez daha sesleniyorum. Netanyahu’nun çatışmaları daha da derinleştirmek amacıyla söylediği, övgü ambalajına sarılmış zehirli sözlerine kimse itibar etmesin.

İHTİYACIMIZ SAĞDUYU

▪️ Bölgemizin yeni bir savaşı ve istikrarsızlığı kaldırmaya tahammülü yoktur. İhtiyacımız olan aklıselimdir, sağduyudur, temkindir. Yanlışı daha büyük bir yanlışla kapatma gafletine asla düşmemektir. Bugün buradan bir kez daha çözümün diplomasi ve diyalogdan geçtiğini vurguluyor, kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum.

▪️ Tabii burada şunun da altını çizmek durumundayım. Aynı ananın evladı olan iki kardeş arasında görüş ayrılıkları, yol yöntem ayrılıkları olabilir. Bunlar hayatın olduğu gibi siyasetin de diplomasinin de doğal gerçekleridir. Ama kardeş demek, aynı zamanda kaderdaş demektir. İstanbul’un kaderi Şam’ın kaderinden; Bağdat’ın, Kahire’nin, Sana’nın kaderinden; İslamabad’ın, Kabil’in, Trablus’un, Tahran’ın kaderinden; Mekke ile Medine’nin ve elbette Kudüs’ün ve Gazze’nin kaderinden ayrı değildir.

YENİ DÖNEMİN ARİFESİNDEYİZ

▪️ Aramızdaki tutum farklılıklarının, özellikle içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde bizlere ayak bağı olmasına izin veremeyiz. Son süreçte gördük ki dengeler, siyasetler, kırılgan ilişkiler bir yere kadar. Ümmetin sesini ve vicdanını temsil eden teşkilatımızın bu toplantısında, İsrail’in tüm bölgeyi yangın yerine çeviren politikalarına karşı duruşumuzu açıkça dünya kamuoyuna duyurmamız gerekiyor.

▪️ Çok kutuplu dünyada 2 milyarlık İslam âleminin tek başına bir kutup hâline gelmesi şarttır. İslam dünyasının çok daha büyük rol oynayacağı ancak aynı zamanda daha fazla sorumluluk üstleneceği bir dönemin arifesindeyiz.

ZAFERİN KAPISI ARALANDI

▪️ Suriyeli kardeşlerimizin yüz binlerce şehit vererek kazandığı muhteşem zafer yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır. Suriye halkı hamdolsun geleceğine her bakımdan çok daha umutlu bakıyor. Türkiye olarak Suriye’nin kendi ayakları üzerinde durması için bu ülkeye çok boyutlu desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve millî birliğinin korunmasıyla kalıcı istikrara kavuşması için hepimizin, yani tüm İslam âleminin desteğine ihtiyacı var. Bu konuda teşkilat üyesi tüm ülkelerin Suriye’ye gereken katkıyı vereceğine yürekten inanıyorum.