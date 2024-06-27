Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne tam üyeliği mesajı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail'in katliamına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış iki devletli çözümden geçiyor" dedi. Türkiye'nin AB üyeliği için de çağrıda bulunan Erdoğan, "AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;
Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini addediyoruz. Dijital dönüşüm, dijital uygulamalar, siber savunma konularında Estonya önemli konuma sahip.
Görüşmelerimizde bu alanda tecrübelerin paylaşımı üzerinde durduk. NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum.
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİ MESAJI
Türkiye-AB ilişkileri, güncel, bölgesel, küresel meseleleri ele aldık. AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum.
RUSYA İÇİN KRİTİK ÇAĞRI
Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Yıkımın bir an evvel son bulması adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasiyle mümkündür. Taraflara yönelik telkinlerimizi sürdürüyoruz Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair düşüncelerimizi koruyoruz.
"GAZZE'DE BARIŞ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDÜR"
İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir.
Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.
KARİSİ, TÜRKİYE'YE AB ÜYELİĞİ İÇİN DESTEK VERDİ
Estonya Cumhurbaşkanı Karis de basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduklarını belirten Karisi, AB üyeliğine destek verdi. İsrail'in saldırıları altında direnen Filistin'e de destek veren Karisi, yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.
"Son derece güzel bir karşılamayla karşı karşıyayız. Çok teşekkürler ev sahipliğiniz için. Burada son derece önemli vesile ile bulunuyoruz. Türkiye-Estonya dostluğunun 100. yıldönümünü kutluyoruz. İyi ilişkilerin devamı, dostluğumuzun devamı bizim için çok kıymetli. Kültür alanındaki paylaşımlar ilişkilerimizi daha da güçlü kılıyor. Türkiye'deki dostlarımıza bir hediye olarak birkaç hafta önce Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde özel bir konser düzenledik. Estonya Flormoni Oda Orkestrası eserler sergiledi. Gerçekten güzel bir dönemden geçiyoruz. Aynı zamanda bu vesile ile harika Türk lezzetlerini tadabileceğimiz bir akşam yemeği yiyeceğiz. 1 Aralık 1924 tarihinde imzalayan Türkiye-Estonya dostluk anlaşması çerçevesinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik."
Kaynak: Türkiye Gazetesi