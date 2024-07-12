Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası ABD'de önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO Zirvesi'ne katıldı. 3 günlük zirvenin son gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantı sonrasında açıklamalarda bulunuyor...

"Rusya Ukrayna savaşında uluslararası hukuktan yana bir duruş sergiliyoruz. Yeni somut adımlar üzerinde mutabık kaldık. NATO'nun Ukrayna'ya eğitim girişimini onayladık. Kiev'e NATO kıdemli temsilcisi atanmasını kararlaştırdık. Ukrayna'ya çok yıllı destek sağlanmasını kararlaştırdık. Türkiye bu savaşın sona ermesini ilk günden beri yoğun bir şekilde istemektedir. Temaslara yeniden başlanması en samimi arzumuzdur. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz."

TERÖRÜ DESTEKLEYEN NATO ÜLKELERİNE ÇAĞRI

"Krizlerin derinleştiği bir durumdayız. Türkiye'nin müttefiklerini savunma taahhüdüne bağlı olduğunu belirttik. Savunma harcamalarında yüzde 2 eşiğini aştık. Birlik ve dayanışma ruhunun 32 müttefikle birlikte samimiyetle sergilenmesi gerekiyor. Savunma sanayi ticaretinde kısıtlamalar bulunmasının makul ve mantıklı kısmı yoktur."

"Terörle mücadele anlamında Madrid kapsamında aldığımız kararları takip etme fırsatımız oldu. Sayın Genel Sekreter de NATO tarihinde bir ilki teşkil edecek şekilde terörle mücadele ataması gerçekleştirmişti. Türkiye terörün vahşi ve kanlı yüzünü bilen bir ülkedir. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz. 40 yıldır farklı terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz. NATO'nun tespit ettiği 2 temel tehditten biri olan terörle mücadelede müttefiklerimizden destek bekliyoruz"

"Bazı müttefiklerimizin PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bağını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu hatadan vazgeçmeleri çağrımı buradan yineliyorum. Zirvenin ilk oturumunda NATO'nun güneyine yönelik yeni kararlar aldık."

NETANYAHU'NUN KATLİAMINA SERT TEPKİ

"Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yaşanıyor. 40 bine yakın insan İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti. İsrail-Filistin sorununa çözüm getirilmeden küresel barışın gelmeyeceğinin altını çizdim. Nentanyahu yönetimi pervasız kararlarıyla sadece kendi vatandaşlarının değil tüm bölgenin durumunu tehlikeye atıyor. İsrail'e askeri desteğin sürdürülmesi kabul edilemez. İsrail yönetiminin NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi kabul edilebilir değil. Filistin'deki saldırılar son bulmadan İsrail'le NATO nezdinden kuracağı ilişkiler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır."

SORU - CEVAP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye, İsrail'in yıkımını durdurmak, Filistin'deki ölümleri durdurmak için somut olarak neler yapacak?

İlk günden itibaren her türlü adımı attık. Hastanelerimizi devreye soktuk, gıda yardımı yaptık. 40 bine yakın insan bu bölgede öldü. Yaralı sayısı 100 bine yaklaşıyor. Şuanda hastanelerimize gelen yaralıları tedaviye alıyoruz. Gıda noktasında ise şuana kadar 40 bine yakın tır, uçaklarla bölgeye gönderiyoruz. Yiyecek, giyecek, su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Devlet makamları olarak çalışmalara devam ediyoruz.

Biz İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na da Güney Afrika ile birlikte şikayet ettik. İlgili birimlerimiz bu süreci çalıştırıyorlar. Dünyadaki birçok ülkeyi de şikayetçi olmalarını istedik. Kampanyamız sürecek. İsrail'in anladığı dili kullanmamız lazım.

İspanya Başbakanı Ukrayna için 40 milyar dolarlık destek çağrısı yaptı. Filistin için de böyle bir kampanya olacak mı?

"İki durum farklı. Başta Türkiye ve Körfez ülkeleri olmak üzere destek sağlıyoruz. İnşallah vicdan sahibi ülkeler bu konuda elinden geleni yapacaktır."

F-16 alımının ölçeği küçüldü haberleri çıktı. Tam olarak ne anlama geliyor?

Özellikle dün akşam ve bugün Sayın Biden ile tekrar konuştum. Denildiği gibi olursa 3-4 hafta içinde bu problemi çözeceğim dedi. Bugün ayrılırken yeniden hatırlattım. Parçalarla ilgili konu her zaman aramızda konuştuğumuz konular. Ben taze olarak size Sayın Biden'ın verdiği cevabı aktardım.

Kayseri olaylarını dış güçlerin provoke ettiğine dair bir kanıt var mı?

Ben Sayın Esed'e ne dedim? Gel ülkeme konuşalım. Bu dargınlığı kırgınlığı aşmak işçin yeni süreci başlatmak istiyoruz.

Azerbaycan-Ermenistan barış sözleşmesi imzalanacak mı?

Gönül ister ki imzalansın. Buna İlham kardeşim karar verecek. Ermenistan Başbakanı ile yaptığımız görüşmelerde olumlu adımların atıldığını görüyoruz. İlham kardeşim de olumlu adımlar atıyor. Dünya barışa hasret, bu barışı kucaklayalım istiyoruz.

Şangay görüşmenizin detayları Batı'da gündem oldu. Üye olacak mısınız?

Türkiye Şangay 5'lisine gözlemci üyedir. Türkiye daimi üye olmak istiyor. Bunu Sayın Putin ve diğer liderlerle direk görüştüm.

İkinci bir Trump dönemine nasıl bakarsınız?

Biz bu yarışın tarafı değiliz. Kararı Amerika'daki halk verecek, eyaletler verecek. Karar çok önemli. Bizler de Türkiye olarak en hayırlı kararı verecek olan Amerika delegesinin kararını izleyeceğiz. Kasım ola hayrola.

Müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması söyleniyor ama Almanya bize EuroFighter aldırmıyor. Bunu Scholz ile görüştünüz mü?

EuroFighter konusu aramızda görüştük. Scholz olumsuz bir yaklaşımda bulunmadı. Konuyla ilgili görüşmelerin devamında olumlu gidişatı gördük. Gerek Almanya gerek İngiltere tarafında olumlu gelişmeler var. İnşallah sonucu da hayrolur.

Bir sonraki zirve Türkiye'de olacak. Hangi şehirde olacağı belli mi?

Şuanda henüz hangi şehir olduğu noktasında bir kararımız yok. Arkadaşlarımızla değerlendireceğiz, büyük ihtimalle bu İstanbul'a yakışır. İstanbul'da daha önce büyük bir zirve yapmıştık. Yine İstanbul'da dünyaya NATO selamımız çakarız.

Zelenskiy ile tahıl koridorunun yeniden canlandırılmasını görüştünüz. Şuan son durum ne Rusya da buna katılıyor mu?

Her iki tarafı bu konuda bütünleştirebilirsek inşallah Karadeniz tahıl girişimin adımlarını atmış oluruz. Beklentimiz bu.

NATO'nun ikinci adamı bir Türk olacak mı? Aklınızda bir isim var mı?

Onun kararını ben veremeyeceğim. Biz teklifimizi yaptık. Sayın Rutte vekil olarak bir Türk'ü yanına alması konusunda kararı kendisi verecek. İsmin şu ya da bu olacağını diyecek durumda değiliz.

Fransa Azerbaycan-Ermenistan bölgesine silah gönderiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Silah göndermek barış için hiç iyi değil. Bugün Sayın Macron ile görüştüm. Bu konuda da gerekirse tekrar görüşürüm. Kendisine gerekli durumu aksettiririm.

Detaylar gelecek...