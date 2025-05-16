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Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek! Cevdet Yılmaz kararı Resmi Gazete'de

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek! Cevdet Yılmaz kararı Resmi Gazete&#039;de
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek! Cevdet Yılmaz kararı Resmi Gazete'de - 1. Resim

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek! Cevdet Yılmaz kararı Resmi Gazete'de - 2. Resim

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Mayıs'ta Arnavutluk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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