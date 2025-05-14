Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Resmi Gazete'de yayımlandı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda müfettiş atamaları yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda müfettiş atamaları yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Resmi Gazete&#039;de yayımlandı, Hazine ve Maliye Bakanlığı&#039;nda müfettiş atamaları yapıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan çok sayıda müfettişin atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, birçok isim kazanılmış hak aylık derecelerine uygun şekilde başmüfettişliğe atandı. Resmi Gazete’de HSK kararları da yer aldı, işte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığında 729 vergi müfettişi, kazanılmış hak aylık derecesine uygun vergi başmüfettişliklerine atandı. Ayrıca bakanlıkta 6 Hazine ve Maliye Müfettişi ise Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine yükseltildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ise 1 müfettiş başmüfettişliğe atandı.

HSK KARARLARI

Öte yandan Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Diyarbakır ili Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlığı dikkate alınarak adli yargı teşkilatı olarak Bismil Adliyesinin 4 olan bölge derecesi 3 olarak değiştirildi.

Göksun ilçesinin coğrafi konumu ve Kahramanmaraş iline ulaşım imkanı göz önüne alınarak Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

Cide ve Şenpazar ilçeleri ise Kastamonu iline ulaşım imkanı doğrultusunda İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trablus'ta çatışmalar yeniden başladı, havalimanı uçuşlara kapatıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kaçış yolu bırakmadık! Saha ve masadaki başarı terörü bitirdi - GündemSaha ve masadaki başarı terörü bitirdiSürece sabotaj böyle engellendi: PKK’daki çatlak sesler susturuldu, terör baronları zemin bulamadı - GündemSürece sabotaj böyle engellendiMuğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu, birçok ilde hissedildi - GündemMuğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem!İstanbul'da nükleer zirve! İran ve Avrupa Türkiye'de masaya oturacak - Gündemİran ve Avrupa Türkiye'de masaya oturacakSuriye'de sevinç gözyaşları! Ekonomi Bakanı Türkiye'ye teşekkür ederken ağladı - GündemTürkiye'ye teşekkür ederken ağladı!CHP'de 'şaibeli kurultay' soruşturması! İddianamenin hazır olacağı tarih netleşti - Gündemİddianamenin hazır olacağı tarih netleşti!
Sonraki Haber Yükleniyor...