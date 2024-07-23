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Dakika bir gol bir! Dolandırıcılar ilk görev gününde yeni valinin adını kullandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dakika bir gol bir! Dolandırıcılar ilk görev gününde yeni valinin adını kullandı
İlhami Aktaş, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kocaeli Valisi olarak atanan ve bugün göreve başlayan İlhami Aktaş adına sosyal medyada sahte hesaplar açıldı. Valilik, Aktaş'ın henüz ilk görev günüde 'hesaplara itibar etmeyin' uyarısı yaptı.

10 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kocaeli Valiliğine atanan isim İlhami Aktaş oldu. Kocaeli Valisi Aktaş, bugün valilikte yapılan karşılama töreni sonrasında yeni görevine başladı.

Göreve başladığı ilk günde adına sahte sosyal medya hesabı açılan Kocaeli Valisi Aktaş, sahte hesaplara itibar edilmemesi konusunda uyardı.

Konuya ilişkin Kocaeli Valiliğince yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilimize atanan Vali İlhami Aktaş bugün itibarı ile görevine başlamış olup, @ilhamiaktas41 ve benzeri kullanıcı adlarıyla açıldığı anlaşılan sahte hesap ve bu hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlara hiçbir şekilde itibar edilmemesi rica olunur" ifadeleri yer aldı.

"BÜYÜK ONUR VE GURUR DUYUYORUM"

Öte yandan göreve başladıktan sonra açıklamalarda bulunan Aktaş, "10 Temmuz 2024 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Kocaeli’ne vali olarak atanmış bulunmaktayım. Bugün itibariyle de görevimize başlamış bulunuyoruz. Ben görevimizin başta Kocaeli halkı olmak üzere ilimize, ülkemize, kendimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 30 yıllık mülki idari amiri olarak daha önce 2 ilde valilik yaptıktan sonra üçüncü görev yerimiz. Kendine özgün, sanayinin başkenti olan, Türkiye'nin sanayi kalbi sayılan, ülkemiz için çok büyük stratejik öneme sahip olan Kocaeli'de görev yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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