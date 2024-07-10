Çanakkale Valisi olan İlhami Aktaş, Resmi Gazete kararı ile Kocaeli Valiliğine atandı

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete'ye göre Çanakkale Valiliği yapan İlhami Aktaş, yeni görevine atandı. Kocaeli Valiliğine atanmasının ardından gündem olan isim hakkında kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli gibi sorular araştırılırken hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla gerçekleşen valilik atamalarında yer alan İlhami Aktaş, yeni görevine başlarken vatandaşlar daha önce hangi görevlerde bulunduğunu ve şu an nereye atandığını araştırmaya başladı.

KOCAELİ VALİLİĞİNE ATANAN İLHAMİ AKTAŞ KİMDİR?

1970 senesinde Erzurum Oltu'da dünyaya gelen isim ilkokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Oltu Lisesinin ardından 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı.

1994 senesinde Erzurum Kaymakam Adayı olarak göreve başlarken dil eğitimi için 8 ay İngiltere'de yer aldı.

İLHAMİ AKTAŞ ESKİ GÖREV YERLERİ

Birçok ilçede kaymakam vekilliği yapan Aktaş, 1997-1999 yıllarında Kastamonu-Devrekani, 1999-2001 yıllarında Bayburt-Demirözü, 2001-2006 yıllarında Erzincan-Tercan, 2006-2008 yıllarında da Antalya-Finike Kaymakamlığı yaptı.

2008 senesinde atandığı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevini geçici görevlendirme ile Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak devam ettirirken 2010 senesinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı.

2013 yılında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan isim 30 Aralık 2013’te İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirildi. Bu görevi yürütürken Ağustos 2014 'te Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 30/05/2016 tarihinde Nevşehir Valisi olarak atanana kadar Özel Kalem Müdürlüğü görevini yaptı.

13/06/2016 tarihinden 10/06/2020 tarihine kadar 4 yıl Nevşehir Valisi olarak görev yapan Vali İlhami AKTAŞ, 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çanakkale Valiliğine atanmıştı.

10 Temmuz 2024 atamaları ile Kocaeli Valiliğine atandı.

EVLİ Mİ, KİMİNLE?

Aktaş, Songül Aktaş ile evli olurken Elif Aslıhan ve Ahmet Tuncer adından iki çocuğu var.