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Kocaeli Valiliği yapan Seddar Yavuz'un yeni görev yeri Malatya Valiliği oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kocaeli Valiliği yapan Seddar Yavuz&#039;un yeni görev yeri Malatya Valiliği oldu
Malatya Valiliği, Seddar Yavuz, Resmi Gazete, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete atamalarıyla beraber yeni vali görevleri de netleşti. Uzun zamandır Kocaeli Valiliği yapan Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni görevine başlayacak. Vatandaşlar ise Seddar Yavuz kimdir, eski görev yerleri nereler araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre Malatya Valiliğine Seddar Yavuz atandı. Gündeme gelen isim ile ilgili kaç yaşında ve aslen nereli olduğu merak edildi.

MALATYA VALİLİĞİNE ATANAN ESKİ KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZ KİMDİR?

1967 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen isim ilkokul eğitimini Gümüşkonak’ta tamamlarken ortaokul eğitimini Eskişehir'de tamamladı.

Lise eğitimini Balıkesir'de parasız yatılı olarak bitiren isim 1984 senesinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitird.

1988 senesinde açılan Kaymakam adaylığı sınavından başarılı olarak Adıyaman'da kaymakam adayı olarak göreve başladı. Stajını tamamlamasının ardından dil ve mesleki eğitim için İngiltere'de bulundu.

Kocaeli Valiliği yapan Seddar Yavuz'un yeni görev yeri Malatya Valiliği oldu - 1. Resim

Harmancık, Aslanapa ve Güdül Kaymakam vekilliklerini yürüten Yavuz, 1993 senesinde Çankırı Korgun Kaymakamlığına atandı.

Korgun Kaymakamlığından sonra Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Balıkesir Dursunbey Kaymakamlığı, Konya Kadınhanı Kaymakamlığı ve Şanlıurfa Siverek Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 22.10.2007 tarihinde Antalya Kemer Kaymakamlığına atanan Valimiz Sayın Seddar YAVUZ, Türk İdareciler Derneği'nin 2008 yılı "Yılın Kaymakamı" ödülünü aldı.

SEDDAR YAVUZ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Yavuz, 28.08.2009 tarihinden itibaren İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevini yürütürken, Bakanlar Kurulu'nun 16.02.2014 tarihli 2014/5916 sayılı Kararnamesi ile Uşak Valiliğine, 03.08.2015 tarih ve 2015/7991 sayılı Kararnamesi ile Muş Valiliğine, 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ile Ordu Valiliğine, 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kocaeli Valiliğine atandı.

18.06.2020 tarihinde görevine başlarken 10 Temmuz 2024 tarihli karar ile Malatya Valiliğine atandı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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