Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Temmuz Resmi Gazete kararıyla Elazığ Valiliğine atandı

10 Temmuz gecesi yayımlanan Resmi Gazete kararlarının ardından Numan Hatipoğlu yeni görevine atandı. Tokat Valiliği görevini yürüten Hatipoğlu'nun hayatı merak edilirken hakkında kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular araştırıldı. Yeni kararlar sonucunda valiliklerde değişiklikler oldu.

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete atamalarının ardından yeni valilik görevler belli oldu. Tokat Valiliği yapan Numan Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atamalara göre Elazığ Valisi olarak atandı. Eşinin kim olduğu ve görev yaptığı yerler ise gündeme geldi.

ELAZIĞ VALİLİĞİNE ATANAN NUMAN HATİPOĞLU KİMDİR?

1969 yılında Ordu Korgan'da dünyaya gelen isim ilk ve ortaokul eğitimlerini Korgan'da tamamlarken 1990-1991 yılları aralığında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1994 senesinde Nevşehir Kaymakam Adayı olarak çalışma hayatına başlayan isim 1996 senesinde Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını 'Yerel Yönetim Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Türkiye'nin Demokratikleşmesi Süreci Açısından İncelenmesi' tezini yapan Hatipoğlu'nun görev aldığı bazı yerler şöyle:

1- Gaziantep Yavuzeli (16/06/1997 - 31/08/1999)

2- Diyarbakır Çüngüş (10/09/1999 - 17/10/2001)

3- Adıyaman Gölbaşı (25/10/2001 - 28/09/2004)

4- Düzce Çilimli (04/10/2004 - 15/10/2005)

5- Denizli Acıpayam (18/10/2005 -15/08/2009)

6- Kütahya Tavşanlı (21/08/2009 - 11/12/2016)

7- Trabzon Ortahisar (12/12/2016 - 14/09/2018)

8- Kırklareli Vali Yardımcısı (28/09/2018 - 28/12/2018)

9- İstanbul Gaziosmanpaşa (28/12/2018 - 16/05/2022)

NUMAN HATİPOĞLU EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Hatipoğlu, Rehber Öğretmen olan Ayfer Hatipoğlu ile evli olurken Alperen ve İdris Eren adında 2 oğlu vardır.

Hatipoğlu, yeni göreviyle ilgili ilk sözleri X hesabından şöyle paylaştı: