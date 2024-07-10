Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Temmuz Resmi Gazete kararıyla Elazığ Valiliğine atandı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Temmuz Resmi Gazete kararıyla Elazığ Valiliğine atandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Temmuz Resmi Gazete kararıyla Elazığ Valiliğine atandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10 Temmuz gecesi yayımlanan Resmi Gazete kararlarının ardından Numan Hatipoğlu yeni görevine atandı. Tokat Valiliği görevini yürüten Hatipoğlu'nun hayatı merak edilirken hakkında kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular araştırıldı. Yeni kararlar sonucunda valiliklerde değişiklikler oldu.

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete atamalarının ardından yeni valilik görevler belli oldu. Tokat Valiliği yapan Numan Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atamalara göre Elazığ Valisi olarak atandı. Eşinin kim olduğu ve görev yaptığı yerler ise gündeme geldi.

ELAZIĞ VALİLİĞİNE ATANAN NUMAN HATİPOĞLU KİMDİR?

1969 yılında Ordu Korgan'da dünyaya gelen isim ilk ve ortaokul eğitimlerini Korgan'da tamamlarken 1990-1991 yılları aralığında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1994 senesinde Nevşehir Kaymakam Adayı olarak çalışma hayatına başlayan isim 1996 senesinde Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Temmuz Resmi Gazete kararıyla Elazığ Valiliğine atandı - 1. Resim

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını 'Yerel Yönetim Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Türkiye'nin Demokratikleşmesi Süreci Açısından İncelenmesi' tezini yapan Hatipoğlu'nun görev aldığı bazı yerler şöyle:

1- Gaziantep Yavuzeli (16/06/1997 - 31/08/1999) 

2- Diyarbakır Çüngüş (10/09/1999 - 17/10/2001) 

3- Adıyaman Gölbaşı (25/10/2001 - 28/09/2004) 

4- Düzce Çilimli (04/10/2004 - 15/10/2005) 

5- Denizli Acıpayam (18/10/2005 -15/08/2009) 

6- Kütahya Tavşanlı (21/08/2009 - 11/12/2016) 

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Temmuz Resmi Gazete kararıyla Elazığ Valiliğine atandı - 2. Resim

7- Trabzon Ortahisar (12/12/2016 - 14/09/2018)

8- Kırklareli Vali Yardımcısı (28/09/2018 - 28/12/2018)

9- İstanbul Gaziosmanpaşa (28/12/2018 - 16/05/2022)

NUMAN HATİPOĞLU EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Hatipoğlu, Rehber Öğretmen olan Ayfer Hatipoğlu ile evli olurken Alperen ve İdris Eren adında 2 oğlu vardır.

Hatipoğlu, yeni göreviyle ilgili ilk sözleri X hesabından şöyle paylaştı:

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Temmuz Resmi Gazete kararıyla Elazığ Valiliğine atandı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Muğla Bodrum'daki orman yangını 18. saatinde kontrol altına alındı! İşte Bodrum'da yanan alan
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vali Ömer Toraman, bugünün Resmi Gazete atamaları ile Çanakkale Valiliğine atandı - HaberlerVali Ömer Toraman, bugünün Resmi Gazete atamaları ile Çanakkale Valiliğine atandıİspanya - Fransa maçının kazananı ile Hollanda - İngiltere karşılaşmasının galibi eşleşecek - Haberlerİspanya - Fransa maçının kazananı ile Hollanda - İngiltere karşılaşmasının galibi eşleşecekMehmet Yiğiner, 2013- 2019 aralığında MKE Ankaragücü başkanlığı yaptı - HaberlerMehmet Yiğiner, 2013- 2019 aralığında MKE Ankaragücü başkanlığı yaptıAsgari ücret zammı için ışıkları açıp kapatma eylemi bugün 21.00'da yapılacak - HaberlerAsgari ücret zammı için ışıkları açıp kapatma eylemi bugün 21.00'da yapılacakKarabük'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı - HaberlerKarabük'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadıBodrum Pınarbelen Mahallesi'ndeki orman yangınına havadan da destek sağlanıyor - HaberlerBodrum Pınarbelen Mahallesi'ndeki orman yangınına havadan da destek sağlanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...