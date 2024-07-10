Eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Resmi Gazete kararıyla Diyarbakır Valiliğine atandı

10 Temmuz günü yayımlanan Resmi Gazete'ye göre yeni atamalar gerçekleşti. Valiliklerde yapılan görev değişikliklerinin ardından Diyarbakır Valiliğine atanan Murat Zorluoğlu'nun hayatı gündem oldu. Atama kararlarının ardından Zorluoğlu nereye atandı, yeni görev yeri de merak edildi.

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete'de yeni vali atamaları yer aldı. Vatandaşların gündeminde ise Diyarbakır Valiliğine atanan Murat Zorluoğlu yer aldı. Kimdir, kaç yaşında araştırılırken aslen nereli olduğu da vatandaş tarafından merak edildi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİNE ATANAN MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?

1971 yılında Ankara'da dünyaya gelen isim eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Bakanlar Kurulunun 13 Haziran 2017 tarihli ve 10458 sayılı Kararı ile Van Valisi olarak atanırken aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesi'nde de kayyum yer aldı.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilirken seçildi. 2024 yerel seçimlerinde ise yerini Ahmet Metin Genç'e devretti.

Mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başlarken 1997–1999 aralığında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yaptı.

Görev aldığı bazı yerler şöyle:

2015 - 2017 Elazığ Valiliği

2017 - 2018 Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2019 - 2024 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı

ZORLUOĞLU'NUN ÇOCUKLARI VAR MI, KAÇ TANE?

Murat Zorluoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.