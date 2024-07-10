Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Resmi Gazete kararıyla Diyarbakır Valiliğine atandı

Eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Resmi Gazete kararıyla Diyarbakır Valiliğine atandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Resmi Gazete kararıyla Diyarbakır Valiliğine atandı
Diyarbakır, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

10 Temmuz günü yayımlanan Resmi Gazete'ye göre yeni atamalar gerçekleşti. Valiliklerde yapılan görev değişikliklerinin ardından Diyarbakır Valiliğine atanan Murat Zorluoğlu'nun hayatı gündem oldu. Atama kararlarının ardından Zorluoğlu nereye atandı, yeni görev yeri de merak edildi.

Dün gece yayımlanan Resmi Gazete'de yeni vali atamaları yer aldı. Vatandaşların gündeminde ise Diyarbakır Valiliğine atanan Murat Zorluoğlu yer aldı. Kimdir, kaç yaşında araştırılırken aslen nereli olduğu da vatandaş tarafından merak edildi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİNE ATANAN MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?

1971 yılında Ankara'da dünyaya gelen isim eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Bakanlar Kurulunun 13 Haziran 2017 tarihli ve 10458 sayılı Kararı ile Van Valisi olarak atanırken aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesi'nde de kayyum yer aldı.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilirken seçildi. 2024 yerel seçimlerinde ise yerini Ahmet Metin Genç'e devretti.

Mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başlarken 1997–1999 aralığında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yaptı.

Eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Resmi Gazete kararıyla Diyarbakır Valiliğine atandı - 1. Resim

Görev aldığı bazı yerler şöyle:

2015 - 2017 Elazığ Valiliği

2017 - 2018 Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2019 - 2024 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı

ZORLUOĞLU'NUN ÇOCUKLARI VAR MI, KAÇ TANE?

Murat Zorluoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yükseliş başladı mı? Dolarda bekleyenler, bu getiriye hazır olun!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Temmuz Resmi Gazete kararıyla Elazığ Valiliğine atandı - HaberlerTokat Valisi Numan Hatipoğlu, 10 Temmuz Resmi Gazete kararıyla Elazığ Valiliğine atandıVali Ömer Toraman, bugünün Resmi Gazete atamaları ile Çanakkale Valiliğine atandı - HaberlerVali Ömer Toraman, bugünün Resmi Gazete atamaları ile Çanakkale Valiliğine atandıİspanya - Fransa maçının kazananı ile Hollanda - İngiltere karşılaşmasının galibi eşleşecek - Haberlerİspanya - Fransa maçının kazananı ile Hollanda - İngiltere karşılaşmasının galibi eşleşecekMehmet Yiğiner, 2013- 2019 aralığında MKE Ankaragücü başkanlığı yaptı - HaberlerMehmet Yiğiner, 2013- 2019 aralığında MKE Ankaragücü başkanlığı yaptıAsgari ücret zammı için ışıkları açıp kapatma eylemi bugün 21.00'da yapılacak - HaberlerAsgari ücret zammı için ışıkları açıp kapatma eylemi bugün 21.00'da yapılacakKarabük'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı - HaberlerKarabük'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...