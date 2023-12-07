Davutoğlu'ndan ittifak açıklaması: Siyasette 'asla' dememeyi öğrendim; iyi bir aday olursa her partiyle görüşürüz

Türkiye sandık başına gitmeye hazırlanırken, siyasi partilerin yerel seçimde bir ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin açıklamaları birbirini izliyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Önceliğin kendi adaylarını çıkarmak olduğunu ifade eden Davutoğlu, iyi bir aday olması durumunda iş birliğine açık olduklarını kaydetti. Davutoğlu, "Bu konuda ben siyasette 'asla, mutlaka, ilelebet' kavramlarını kullanmamayı öğrendim" dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, TBMM'de gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BİRİNCİ AŞAMA KENDİ ADAYLARIMIZ"

Bir gazetecinin, CHP ve İYİ Partinin işbirliği olmadan yola devam etme kararı aldığını ifade ederek, yorumunu sorması üzerine Davutoğlu, her partinin kararına saygılı olduklarını söyledi. Davutoğlu, yerel seçimlerin genel seçimlerden farklı olduğunu ifade ederek, "Yerel seçimlerde iş birlikleri, ittifak demeyeyim, yerel ölçekli yapılabilir. Buna engel yok. Bizim prensibimiz şu. Halkın hak ettiği en iyi adayın çıkmasını sağlayacak şekilde çalışmalar yapmak. Birinci aşama kendi adaylarımızdır" değerlendirmesinde bulundu.

"SİYASETTE 'ASLA' DEMEMEYİ ÖĞRENDİM"

Kendi çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ancak Saadet Partisi ile prensip kararı olduğunu, olabilecek yerlerde ittifak yapacaklarını vurgulayan Davutoğlu, "Bir şehrin hak ettiği iyi bir aday ortadaysa her partiyle de görüşürüz. Bu konuda ben siyasette 'asla, mutlaka, ilelebet' kavramlarını kullanmamayı öğrendim. Herkes için bu böyle. Bizim diyalog kanallarını açık tutmamız lazım. Türkiye'nin şu anda siyasete güvene ihtiyacı var" diye konuştu.