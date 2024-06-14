Türkiye ve ABD'den ortak DEAŞ kararı! Terör örgütü ile iltisaklı 3 kişinin mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olarak finansman ve lojistik faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen 3 şahsın mal varlıkları donduruldu.

Terör örgütü DEAŞ'ın finansman kaynaklarının kurutulması adına Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir karar aldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olarak finansman ve lojistik faaliyetleri yürüten 3 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadelenin önemli bir boyutunu terörizmin finansmanı ile mücadele oluşturmaktadır. Ülkemiz bu kapsamdaki faaliyetlerini aralıksız devam ettirerek terör örgütlerinin finans kaynaklarını bir bir kurutmaktadır. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında alınan mal varlığı dondurma kararları terör örgütlerinin finansal kaynaklara erişiminin engellenmesinde büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda; Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya 14.06.2024 tarihli Resmi Gazetenin 32576 mükerrer sayısında yayımlanan kararı ile DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olarak finansman ve lojistik faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen 3 şahsın mal varlıkları dondurulmuştur. Söz konusu karar, yürütülen ortak çalışmaların neticesinde Amerika Birleşik Devletleri ile eşzamanlı olarak alınmıştır.

Ülkemiz terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik hukuki araçları etkin bir şekilde kullanmaya ve bu alanda diğer ülkelerle işbirliğine kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KARAR ABD İLE EŞZAMANLI ALINDI