DEM Partili Saliha Aydeniz'in TBMM'deki "Kürdistan" sözleri tepki çekti

Hakkari'de kayyım gerginliği! DEM Partililer Vali Çelik'i "Seni sokaklarda dolaştırırsak namerdiz" diyerek tehdit etti

Hakkari'de kayyım gerginliği! DEM Partililer Vali Çelik'i "Seni sokaklarda dolaştırırsak namerdiz" diyerek tehdit etti

Eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın terör örgütü PKK'ya sağladığı destek suçlamasıyla görevden alınıp hapis cezasına çarptırılmasının ardından TBMM'de DEM Partili vekillerin gündemi sarsan açıklamaları gelmeye devam ediyor. DEM Partili milletvekili Saliha Aydeniz, Meclis'te yaptığı konuşmada Türkiye'yi işaret ederek, "Kürdistan'da işgalcisiniz. Halkımızı direnişe davet ediyoruz" sözlerini sarf etti.

Hakkari'de "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan yargılanan DEM Partili eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp 19 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasının ardından Türkiye'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

DEM Partili vekiller Mehmet Sıddık Akış'ın Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden alınmasını protesto etmek için "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizlerle TBMM kürsüsünü işgal etmişlerdi.

POLİSE SALDIRIP VALİ'Yİ TEHDİT ETTİLER

Gün içerisinde DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve beraberindekiler polislere saldırdı.

O esnada DEM Partili şahıslardan birisi Hakkari Valisi'ne yönelik, "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ İSRAİL'E BENZETTİ: KÜRDİSTANDA İŞGALCİSİNİZ

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" soruşturması nedeniyle görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ile Gazze'de İsrail'in bombaları altında can veren Filistinlileri bir tutan Aydeniz'in TBMM'deki konuşmasında söylediği "Kürdistan'da işgalcisiniz" ifadeleri tepki çekti.

"Kürde reva gördüğünüz sömürge hukukudur" sözleriyle sert konuşmasını sürdüren Aydeniz, "Halkımızı direnişe davet ediyoruz" diyerek konuşmasını Kürtçe bitirdi.