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DEM Parti'nin işçi kıyımı Van'da Kurban Bayramı'nı buruk başlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

DEM Parti'nin yaptığı işçi kıyımı, Van'da Kurban Bayramı'nın buruk başlamasına neden oldu. 47 gündür haklarını aramalarına rağmen DEM Parti tarafından muhatap bulamayan Vanlılar, söz konusu partiye tepkilerini yükseltmeye devam ediyor.

Van'da DEM Partili belediyelerden işine son verilen ve 47 gündür protestolarına devam eden işçiler, Kurban Bayramını buruk geçiriyor.

DEM Parti'li Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı’ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini 47 günlük süredir sürdürüyor.

Eylemlere Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve son olarak Gevaş Belediyesinde işlerine son verilen işçiler de eklenirken şu ana kadar 800 civarında işçinin iş akdine son verildiği bildirildi. Kurban Bayramı için alışveriş yapamadıklarını ifade eden işçiler, bu yüzden bayramı buruk geçirdiklerini söylediler.

DEM Parti'nin işçi kıyımı Van'da Kurban Bayramı'nı buruk başlattı - 1. Resim

AİLELERİN BAYRAM HAYALLERİNİ KURUTTULAR

Konuya ilişkin konuşan Hizmet-İş Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi başta olmak üzere belediyelerden işten çıkarmaların devam ettiğini belirtti.

Eylemlerinin 47’inci gününde olduklarını ifade eden Akdeniz, "Ekmeğinden edilen işçilerimizin hakkını, hukukunu aramak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Yaklaşık 25 gündür de bir müzakere çağrısı yapıyoruz. Herkes bayramı ailesiyle kutlarken, buradaki arkadaşlarımız ne zaman işlerine geri dönecekler diye mücadele veriyor. Hepsi bu bayram için çeşitli hayaller kurmuştu. Kurban keseceklerdi, çocuklarına hediyeler alacaklardı. Ancak maalesef bu insanlar bayramda da mağdur edildiler” dedi.

DEM Parti'nin işçi kıyımı Van'da Kurban Bayramı'nı buruk başlattı - 2. Resim

KİMSE BAYRAM HAZIRLIĞI YAPAMADI

İpekyolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştığını dile getiren Münir Tonal isimli işçi ise "Bunlar demokrasiden, insan haklarından bahsediyorlar ama gelir gelmez bizi ekmeklerimizden ettiler. 6 çocuğum var hiçbirine bir çorap dahi alamadım. Bayram alışverişi yapamadım. Bütün gelirim bu işti" diye konuştu.

Engelli kadrosunda işe girdiğini ifade eden Vedat Ödemiş isimli işçi de bayramı kara kara düşünerek geçirdiklerini ve hiçbir hazırlık yapamadığını kaydetti.

DEM Parti'nin işçi kıyımı Van'da Kurban Bayramı'nı buruk başlattı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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