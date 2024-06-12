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DEM Partili Suruç Belediyesi 'güvenlik soruşturması' gerekçesiyle işçi kıyımını sürdürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suruç ilçesinde seçimleri kazanan DEM Parti'nin 2 ayda çıkardığı işçi sayısı 77'ye yükseldi. Personeli güvenlik soruşturması ve tasarruf tedbirlerini göstererek çıkaran belediyenin gerekçeleri ise şaşkınlığa neden oldu.

31 Mart seçimlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçimi kazanan DEM Parti işçi kıyımını sürdürüyor. Öncesinde 69 sözleşmeli işçinin işine son veren belediye, bu defa da sırasıyla 5 ve 3 olmak üzere 8 kadrolu personeli işten çıkarttı.

Suruç Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından personele verilen resmi yazıdaki işten çıkartma gerekçesi ise akıllara durgunluk verdi.

Yazıda, “(7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununu ve kanunun uygulama yönetmeliği doğrultusunda yapılacak araştırma soruşturma neticesinde adı geçen ile ilgili olarak olumsuz bir durumun tarafımıza bildirilmesi halinde atama iptal edilir.) denildiğinden işe alınan 5 kadrolu işçinin (Şoför) özlük dosyalarında yapılan incelemeler sonucu güvenlik soruşturmalarının olumsuz olduğu” ibaresinin yer alması dikkat çekti.

TASARRUF TEDBİRLERİNİ GEREKÇE GÖSTERDİLER

Yazıda ayrıca kadrolu işçilerin 30.06.2021 tarih ve 315 sayılı Resmi Gazete'de ‘kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin Tasarruf Tedbirleri konulu ve 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlanmış olup söz konusu genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında gerekli tedbirlerin alınması’ denildiği ancak tasarruf tedbirleri kapsamında personel alımının yapılmasının uygun olmadığı” ifadelerine yer verilerek personelin işten çıkartıldığı belirtildi.

DEM Partili Suruç Belediyesi 'güvenlik soruşturması' gerekçesiyle işçi kıyımını sürdürdü - 1. Resim

"OĞLUMUN İSMİNDEN DOLAYI ÇIKARDILAR"

Kayyum döneminde işe girerek 8 yıldır çalıştığını söyleyen Müslüm Körken, "Bu sabah uyandığımda beni aradılar, gel senin belediyede işin var dediler. Ben oraya gittiğimde bana bir zarf verdiler. Dediler senin çıkışın vermişiz. Nedeni nedir söylemediler. Ben zarfımı aldım, baktım beni direkt işten çıkartmışlar. Düşündüm taşındım 5 çocuk babasıyım. Benim bir çocuğumun ismi Recep Tayyip, Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için onun ismini koydum. Belki de onun için işten çıkartmışlar” dedi.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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